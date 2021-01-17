الزمالك: جلسة الأحد تحسم مصير ساسي

كشف عصام سالم المتحدث الرسمي باسم نادي الزمالك، أن اللجنة المؤقتة التي تدير النادي ستعقد جلسة يوم الأحد مع الدولي التونسي فرجاني ساسي من أجل إقناعه بتجديد عقده مع الفريق الأبيض.





وقال متحدث الزمالك في تصريحات تلفزيونية لقناة الزمالك :"اجتماع الأحد مع فرجاني ساسي لتقديم عرض جديد له، وعليه أن يقدر ظروف النادي، ونتمنى استمراره".





ومن المقرر أن ينتهي عقد فرجاني ساسي مع الزماك بنهاية الموسم الحالي، مما يحق للاعب الرحيل لأي ناد في الصيف المقبل وسيكون انتقاله مجانًا.





ويسعى نادي الزمالك إلى تجديد عقد ساسي والذي يٌعد أحد أبرز لاعبي الفريق منذ انتقاله من صفوف النصر السعودي في سوق الانتقالات الصيفية قبل موسمين.



