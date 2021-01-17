ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

أحمد جمال يهنئ نادر حمدي بزواجه

الأحد 17/يناير/2021 - 02:22 ص
صدى البلد
Advertisements
رنا اشرف
نشر المطرب أحمد جمال صورة جديدة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

ظهر أحمد جمال في الصورة برفقة الفنان نادر حمدي وعروسته المنتجة سارة حسني أثناء زفافهم.


وحرص أحمد جمال على تهنئة العروسين بمناسبة زواجهما، معلقا على الصورة: "مليون مبروك لحبيبي وأخويا الموزع نادر حمدي وعروسته الجميلة سارة ربنا يسعدكم ".


واحتفل الفنان والملحن وعضو فريق واما نادر حمدي بزفافه من المنتجة سارة حسني بأحد الفنادق الكبرى في القاهرة بحضور الشاعر تامر حسين وبعض الأصدقاء.

وحضر كل من الفنان أكرم حسنى  والشاعر الغنائي تامر حسين وحاتم فهمي وعزيز الشافعي والإعلامي ممدوح موسى ونادر ونور وأحمد إبراهيم والممثل أحمد فهمي ومحمد عطية وخطيبته ميرنا الهلباوي وتوما ومصطفى محفوظ  ومحمد نور وتوما  ومحمد سراج.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

أحمد جمال يشوق جمهوره لأحدث أغانيه مع نادر حمدي

يومكم جميل.. أحمد جمال يشارك جمهوره بصورة جديدة | شاهد

مبروك يا توب.. نجمة مسرح مصر تهنئ صديقها بحفل زفافه

نشرها تامر حسين.. الصورة الأولى من حفل زفاف نادر حمدى

شاهد .. صور جديدة من حفل زفاف نادر حمدي

شاهد.. أول صور لـ فستان زفاف زوجة نادر حمدي

ترشيحاتنا

كامل الوزير: القطار السريع يصل قنا وسفاجا وبنغازي

خوفا من الزواج عليها.. صعيدية حامل في "مخدة" لمدة 9 شهور

حقيقة زواج الفنان سمير صبري من سماح أنور

ضبط عصابة بحوزتها 15 مليون إسترليني بعد مداهمات بلندن

كان قريبا للغاية.. كيف نجا مايك بنس من محاولة لاغتياله أثناء اقتحام الكونجرس

الصحة: 887 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا.. و54 وفاة

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد انتحار حفيدها بسبب البلايستيشن .. جدة تحذر الآباء من معاناة أطفالهم الخفية| صور

فستان فوق الركبة .. صور جريئة لزوجة كريم فهمى من فرح نادر حمدى

سجادة حمراء وفرقة عسكرية تغني له .. مطالب ترامب الأخيرة قبل مغادرة البيت الأبيض