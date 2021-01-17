بعد الزيادات الأخيرة.. أسعار ومواصفات فيات 500 X في مصر

أعلن الوكيل المحلى لشركة فيات الإيطالية لصناعة السيارات فى مصر عن طرح السيارة فيات 500X موديل 2021 منذ فترة ، وتم الكشف عن الفئتين وهم الفئة الأولى City cross و الفئة الثانية Cross.





وتعتبر السيارة فيات 500X موديل 2021 من فئة السيارات الكروس اوفر، وتاتى الأبعاد الخارجية لها بطول 4273 مم و عرض 1796 مم و ارتفاع 1608 مم و سعة شنطة خلفية 351 لتر .





وتستمد فيات 500X قوتها من محرك رباعي الأسطوانات، سعة 1400 سي سي تيربو، ينتج قوة 140 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 230 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة سداسى السرعات أوتوماتيك.





وتعتمد السيارة على منظومة الجر الأمامى، وتتسارع من وضع الثبات حتى 100 كم/ ساعة، فى غضون 9.8 ثانية ، ويبلغ متوسط الاستهلاك من الوقود، نحو 5.7 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.





وتقدم السيارة فيات 500X بمجموعة من المواصفات القياسية ووسائل الأمن والسلامة، ومنها الوسائد والستائر الهوائية، ونظام الفرامل المانعة للانغلاق ABS وتوزيع إلكتروني للفرامل EBD، وبرنامج التوازن الإلكتروني ESP، وفرامل يد كهربائية .





و جنوط رياضية 17 بوصة، ومصابيح ضباب أمامية وخلفية، وسبويلر خلفي، وحساسات ركن خلفية، وكاميرا خلفية، ومرايات جانبية كهربائية، ومكييف هواء أوتوماتيك.

اما عن اسعار السيارة فيات 500 X موديل 2020- 2021 فى السوق المصرية فتاتى كالتالى :

- اوتوماتيك / POP STAR 2020 بسعة محرك 1400 CC وسعر 375,000 جنيه

- اوتوماتيك / POP STAR 2021 بسعة محرك 1400 CC تربو وسعر 384,900 جنيه

- اوتوماتيك / LOUNGE 2020 بسعة محرك 1400 CC وسعر 420,000 جنيه

- اوتوماتيك / LOUNGE 2021 بسعة محرك 1400 CC تربو وسعر 434,900 جنيه