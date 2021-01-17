الزمالك يحاول حل أزمة ملعب لقاء الجونة

يجري مسؤولو نادي الزمالك محاولات مكثفة في الفترة الحالية لحل أزمة ملعب مباراة الجونة المقبلة المقرر لها يوم الثلاثاء المقبل في الجولة الثامنة لمسابقة الدوري، بعدما رفض مسؤولو استاد بتروسبورت استضافة المباراة المقبلة للفريق الأبيض على الملعب.





يأتي رفض مسؤولي نادي بتروسبورت لاستضافة مباريات الزمالك على الملعب في الفترة الحالية بسبب تصريحات البرتغالي باتشيكو المدير الفني للفريق الأبيض بعد مباراة فريقه في الدوري أمام إنبي والتي انتقد فيها أرضية ملعب بتروسبورت.





وأخطر مسؤولو الاستاد إدارة الزمالك رسميا برفض استضافة مباريات الفريق الأبيض على الملعب في الفترة الحالية، مما يضع مسؤولو القلعة البيضاء في مأزق قبل مباراة الجونة المقبلة في الدوري.



