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أخبار العالم

قناة عبرية: بايدن بدأ المفاوضات مع إيران للعودة للاتفاق النووي وأبلغ إسرائيل

الأحد 17/يناير/2021 - 03:35 ص
صدى البلد
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حسام رضوان
بدأ المسؤولون في إدارة الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن في تمهيد الطريق لإجراء محادثات مع إيران حول احتمال عودة الولايات المتحدة للاتفاق النووي ، المعروف رسميًا باسم خطة العمل الشاملة المشتركة ، حيث لم يتبق سوى بضعة أيام حتى تنصيب الديموقراطي ، حسبما ذكرت القناة 12 الإسرائيلية. 

وقالت القناة إن مسؤولين أمريكيين أطلعوا تل أبيب على خططهم للتفاوض مع إيران.

وفقًا للتقرير، بدأ الأشخاص "نيابة عن بايدن في صراع مع إيران حول عودة محتملة لخطة العمل الشاملة المشتركة، ومع ذلك، لم تقدم القناة 12 تفاصيل حول ما تتم مناقشته بالفعل.

في وقت سابق، ظهرت تقارير تشير إلى أن ممثلي الدول العربية وإسرائيل قد حثوا بايدن على السماح لهم بالمشاركة في المفاوضات المستقبلية بشأن الاتفاق النووي لخطة العمل الشاملة المشتركة.

بينما أعطى بايدن تلميحات إلى أن عودة واشنطن إلى خطة العمل الشاملة المشتركة أمر معقول ، قال أيضًا إن إدارته، إذا عادت إلى الاتفاق، ستشدد القيود النووية الإيرانية وتطيلها ، فضلًا عن معالجة برنامج الصواريخ.

بينما أكدت طهران أن الاتفاق ليس خاضعًا للمفاوضات، وشدد الرئيس الإيراني روحاني على أن بايدن كان "مدركًا جيدًا" لذلك.

كما طالبت إيران الولايات المتحدة برفع عقوباتها القاسية عن البلاد قبل العودة المتبادلة إلى خطة العمل الشاملة المشتركة.

قال كمال خرازي، رئيس المجلس الاستراتيجي الإيراني للعلاقات الخارجية ، في وقت سابق من الأسبوع:"إذا قررت الولايات المتحدة العودة إلى خطة العمل الشاملة المشتركة دون رفع العقوبات، فسيكون هذا بمثابة ابتزاز، لأن [واشنطن ستقدم حينئذٍ] طلبًا جديدًا لرفع كل حظر".
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