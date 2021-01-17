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توك شو

سمير صبري: بعد الغناء مع شادية كونت فرقة موسيقية كبيرة.. فيديو

الأحد 17/يناير/2021 - 05:35 ص
سمير صبري
سمير صبري
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إبراهيم القادري
قال الفنان سمير صبري، إنه من حسن حظه أنه عاش في زمن أم كلثوم وعبد الحليم، مشيرا إلى أنه قابل الفنانة شادية بالصدفة وشاركها في الغناء والتمثيل.

وأضاف سمير صبري: "جمعتني أغنية مع الفنانة شادية وكان أول عمل يجمعني بها فيلم نصف ساعة جواز وكان دور صغير في الفيلم ودخلت وانا في غرفة المكياج وطلبت تغيير المكياج الي لانه لم يكن يناسبني  .

وأضاف سمير صبري خلال لقائه في برنامج واحد من الناس المذاع علي قناه الحياه: غنيت مقطع صغير بالانجليزي وكانت الفنانة شادية تجلس خلفي وانا لا اعلم وعندما قامت بسماعي قالت إلي من الذي قام بكتابة هذا الكلام قلت لها انا وجلبت بليغ حمدي علي الفور وعرضت عليه المقطع وقمت بالغناء معها بالفعل.

وأردف سمير صبري: الفنانة شادية قبلت وأنا في الشباب ان اشاركها اغنية وهي من طلبت ذلك من بليغ حمدي وبعدها قمت بعمل فرقة موسيقية كبيرة وقابلتها بعد ذلك في إحدى الحفلات التي اقيمها وغنيت اغنية حلوة الدنيا سكر معي .

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