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رياضة

الزمالك يجري محاولات مكثفة لحل أزمة ملعب مباراة الجونة

الأحد 17/يناير/2021 - 08:20 ص
الزمالك
الزمالك
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ملك موسي
‏يجري مسؤولو نادي الزمالك محاولات مكثفة في الفترة الحالية لحل أزمة ملعب مباراة الجونة المقبلة المقرر إقامتها يوم الثلاثاء المقبل في الجولة الثامنة لمسابقة الدوري المصري، بعدما رفض مسؤولو استاد بتروسبورت استضافة المباراة المقبلة للفريق الأبيض على الملعب.

ويأتي رفض مسؤولي نادي بتروسبورت لاستضافة مباريات الزمالك على الملعب في الفترة الحالية بسبب تصريحات البرتغالي باتشيكو المدير الفني للفريق الأبيض بعد مباراة فريقه في الدوري أمام إنبي والتي انتقد فيها أرضية ملعب بتروسبورت.

وأخطر مسؤولو الاستاد إدارة الزمالك رسميا برفض استضافة مباريات الفريق الأبيض على الملعب في الفترة الحالية، مما يضع مسؤولو القلعة البيضاء في مأزق قبل مباراة الجونة المقبلة في الدوري.‏
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