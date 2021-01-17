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الصغرى تصل 9 درجات.. الأرصاد: غدا انخفاض في درجات الحرارة ورياح مثيرة للأتربة

الأحد 17/يناير/2021 - 08:45 ص
الأرصاد الجوية
الأرصاد الجوية
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شيرين عادل
قالت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، إن ظاهرة الشبورة الكثيفة وحالة الضباب انتهت بعد أن استمرت لمدة أسبوعين كاملين.

وكشفت "شاكر"، في مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح البلد" المذاع على فضائية "صدى البلد"، أن الطقس  يشهد انخفاضا فى درجات الحرارة ومن المتوقع أن تصل درجات الحرارة اليوم الأحد 20 درجة مئوية.

وأشارت إلى أن درجات الحرارة بداية من غد الاثنين ستشهد انخفاضا بمعدل درجتين أيضا حيث تصل 18 درجة مئوية  للعظمى، و9 درجات للصغرى خاصة فى ساعات الليل المتأخرة، لافتة إلى أن الأمطار بدأت منذ الأسبوع الماضى على السواحل الشمالية للبلاد ومن المتوقع أن تزيد كميات الأمطار متوسطة الشدة على السلوم، مطروح، الإسكندرية، رشيد، دمياط.

وأشارت إلى استمرار حالة الرياح المثير للأتربة فى السواحى الشمالية للبلاد والوجه البحرى، شمال وجنوب الصعيد والذى حل محل الشبورة المائية وحالة الضباب.

ولفتت إلى أن حالة الرياح المثير للأتربة تقل معه الطرق الأفقية، السريعة والصحراوية لذا يتجنب القيادة بهدوء. 
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