الكسب غير المشروع يحيل وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية للجنايات

أحال جهاز الكسب غير المشروع برئاسة المستشار تامر الفرجاني مساعد وزير العدل وكيل وزراة الصحة بالإسكندرية السابق إلي المحاكمة الجنائية العاجلة لاتهامه بتحقيق كسب غير مشروع بقيمة 4 ملايين جنيه لنفسه ولزوجته.





وباشرت هيئة الفحص والتحقيق تحقيقاتها وطلبت من المحكمة ضم الزوجة إلي القضية لمواجهتها بتنفيذ القضاء بالرد في أموالها.





جاء بأمر الإحالة الذي أعده المستشار إسلام حسن رئيس هيئة الفحص والتحقيق أن المتهم بصفته من العاملين في الجهاز الإداري للدولة وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية حصل لنفسه و لزوجته دون حق على كسب غير مشروع مقداره 4 ملايين جنيه قيمة الزيادة التي طرأت في ثروتهما بعد انعقاد صفته الوظيفية بما لا يتناسب مع مواردهما المالية وعجزا عن إثبات مصدر مشروع لها.