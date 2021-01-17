ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

الكسب غير المشروع يحيل وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية للجنايات

الأحد 17/يناير/2021 - 09:37 ص
المستشار تامر الفرجاني
المستشار تامر الفرجاني مساعد وزير العدل للكسب غير المشروع
Advertisements
محمد عبدالله
أحال جهاز الكسب غير المشروع برئاسة المستشار تامر الفرجاني مساعد وزير العدل وكيل وزراة الصحة بالإسكندرية السابق إلي المحاكمة الجنائية العاجلة لاتهامه بتحقيق كسب غير مشروع بقيمة 4 ملايين جنيه لنفسه ولزوجته.

 وباشرت  هيئة الفحص والتحقيق تحقيقاتها وطلبت من المحكمة ضم الزوجة إلي القضية لمواجهتها بتنفيذ القضاء بالرد في أموالها. 

جاء بأمر الإحالة الذي أعده المستشار إسلام حسن رئيس هيئة الفحص والتحقيق أن المتهم بصفته من العاملين في الجهاز الإداري للدولة وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية  حصل لنفسه و لزوجته  دون حق على كسب غير مشروع مقداره  4 ملايين جنيه قيمة الزيادة التي طرأت في ثروتهما بعد انعقاد صفته الوظيفية بما لا يتناسب مع مواردهما المالية  وعجزا عن إثبات مصدر مشروع لها. 
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

تأجيل محاكمة كيميائي اختلس مليون و300 ألف جنيه من مستشفى تابع لهيئة التأمين الصحي

محاكمة كيميائي اختلس مليون و300 ألف جنيه من مستشفى تابعة للهيئة العامة للتأمين الصحي

إحالة طبيب شهير وعائلته للجنايات لاتهامهم بالكسب غير المشروع من تجارة الأعضاء

تأجيل محاكمة سعاد الخولي في الكسب غير المشروع لـ24 فبراير

بعد استيلائهم على ملايين.. عقوبة الكسب غير المشروع لـ شلة ماسبيرو

جنايات القاهرة تحاكم صيدلياً استولى على أموال التأمين

ترشيحاتنا

خلطة موسيمانى.. تغييرات جديدة فى تشكيل الأهلى أمام البنك الأهلي اليوم

نشرة أخبار العالم| هدية ترامب لـ مصر.. السودان يرفض محاربة إثيوبيا.. انتخاب خليفة ميركل.. وكورونا في الآيس كريم

بكف أزرق .. رانيا فريد شوقي تبهر الجمهور بأنوثتها

سعر الذهب اليوم الأحد17-1-2021

لغز رحيل السندريلا .. سمير صبري يكشف كيف قُتلت سعاد حسني في منزلها قبل أن تُلقى من النافذة؟

نهائي السوبر الإسباني.. برشلونة يبحث عن أول ألقابه مع كومان أمام أتلتيك بلباو.. الليلة

Advertisements

رجل عار في محطة مترو يدفع الركاب أسفل القطار.. ونهايته كارثية| صور

سمير صبري يكشف معلومة جديدة في وفاة سعاد حسني .. والسبب الحقيقي لاعتزال شادية

سعر الذهب اليوم الأحد17-1-2021

حقيقة دوي انفجار سمع في الدقهلية

لغز رحيل السندريلا .. سمير صبري يكشف كيف قُتلت سعاد حسني في منزلها قبل أن تُلقى من النافذة؟

بعد التأهل رسميا .. تعرف على طريق مصر في الدور الثاني لمونديال اليد

خلطة موسيمانى.. تغييرات جديدة فى تشكيل الأهلى أمام البنك الأهلي اليوم

عائلة تعثر على اكتشاف مريب خلف مرآة حمام منزلهم الجديد | فيديو

ينتشر في 210 دول والعراق الأولى عربيا.. إصابات كورونا في العالم تتجاوز الـ 93 مليونا

أهم الأخبار.. مصدر مسئول ينفي خبر وفاة المشير طنطاوي.. فيروس كورونا يظهر داخل الآيس كريم.. ووزير النقل يرد على تساؤلات القطار السريع

موعد مباراة الأهلي والبنك الأهلي بالدوري المصري اليوم والقنوات الناقلة

الصغرى تصل 9 درجات.. الأرصاد: غدا انخفاض في درجات الحرارة ورياح مثيرة للأتربة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بنسبة 99.4%.. عالم مصري يخترع جهازا لتوليد أعلى طاقة من الشمس | فيديو

بإطلالة عصرية.. إيمي طلعت زكريا تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها

رجل عار في محطة مترو يدفع الركاب أسفل القطار.. ونهايته كارثية| صور