بشكل مفاجئ .. وفاة سفير روسيا بالإمارات في موسكو

أعلنت السفارة الروسية في أبو ظبي، اليوم الأحد، وفاة السفير سيرجي كوزنيتسوف عن عمر يناهز 68 عاما.





وأعربت السفارة في بيان لها، على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" ، عن حزنها الشديد لرحيل السفير "المفاجئ"، والذي وافته المنية في موسكو ، السبت 16 يناير.





وقالت السفارة الروسية في الإمارات في تغريدتها: "تعرب السفارة عن أسفها الشديد للوفاة المفاجئة للسفير والمفوض لروسيا لدى دولة الإمارات العربية المتحدة سيرجي كوزنتسوف."





وأضاف البيان ، أن كوزنيتسوف شغل مناصب مختلفة في الخارجية الروسية، بينها منصب القنصل العام في جدة والسفير لدى جيبوتي والصومال.



