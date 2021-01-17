بعد امتلاء المستشفيات بمصابي كورونا.. بيان صادم من مسئول طبي كبير في لبنان

أكد مدير مستشفى رفيق الحريري الجامعي في لبنان، الدكتور فراس الأبيض، على امتلاء أسّرة المستشفيات الخاصة بمصابي فيروس كورونا، بما فيها أقسام الطوارئ، ما يعكس الوضع السيئ الذي وصلت إليه البلاد.





وقال الأبيض، في تغريدة على حسابه بموقع "تويتر" اليوم الأحد: "للأسف، كلام نقيب المستشفيات الخاصة سليمان هارون حول امتلاء أسرة الكورونا في المستشفيات بما فيها أقسام الطوارئ هو توصيف دقيق للواقع السيئ، وخاصة في بيروت وجبل لبنان، والنبطية، كان الله بعون المرضى وأهاليهم، كان الله بعون الأطقم الطبية والتمريضية والإسعافية".





وكان نقيب المستشفيات الخاصة سليمان هارون قال في حديث لـ"الشرق الأوسط"، إن الأسرة كلها مشغولة في الأقسام المخصصة لمرضى كورونا فضلًا عن امتلاء أقسام الطوارئ، مؤكدا أنه لا يوجد في المستشفيات الخاصة سرير واحد لا لمريض كورونا ولا غيره، وهناك العشرات من المرضى يتنقلون من مستشفى إلى آخر بحثًا عن سرير.





يذكر أن مصادر طبية قالت لصحيفة "السياسة" الكويتية، إن الأسابيع المقبلة ستكون ثقيلة الوطء على اللبنانيين، مع توقعات بارتفاع أعداد المصابين بفيروس كورونا لمستويات قياسية مخيفة.





يأتي ذلك في خضم تزايد الإصابات في ظل توجه رسمي لتمديد الإغلاق الشامل أسبوعا، وتراجع الملفات الساخنة في لبنان أمام ملف التفشي غير المسبوق لوباء كورونا.





ودعت المصادر اللبنانيين إلى "الالتزام الدقيق بإجراءات الوقاية وعدم الخروج من المنازل، انتظارًا لوصول لقاح كورونا الذي سيعطي أملًا بإمكانية بدء العد العكسي لنهاية الوباء.





وكانت السلطات الصحية في لبنان، سجلت أمس السبت، 5872 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الأخيرة.





وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية عن 41 وفاة جديدة جراء فيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الوفيات في البلاد إلى 1866 حالة.





فيما بلغ عدد الإصابات بفيروس كورونا في لبنان 249158 حالة، بحسب الوزارة.





وفي وقت سابق، كشف علي المقداد عضو لجنة الصحة النيابية في لبنان عن رصد نوع متحور من فيروس كورونا المستجد، أسرع انتشارا، وتابع قائلا "لا نعلم حتى الآن إذا كنا نواجه نوعا جديدا من الفيروس، أو أن فيروس كورونا قد طور نفسه".