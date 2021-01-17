بيان عاجل لـ الصحة اللبنانية بشأن تطورات مواجهة كورونا وتأمين اللقاحات

أصدر المكتب الإعلامي لوزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال بلبنان، حمد حسن، بيانًا عاجلًا بشأن أحدث التطورات الخاصة بفيروس كورونا واللقاحات المقرر الحصول عليها، وذلك لمواجهة الضغط الذي أصبحت فيه البلاد لمواجهة تفشي الوباء.





وحسب موقع "لبنان 24"، قال البيان، إن الوزارة تسلمت فجرًا 18 جهاز تنفس كاملا (ICU Ventilators)، لاستخدامه في أقسام العناية المركزة للمرضى من ذوي الحالات الحرجة، ويشكل الدفعة الأخيرة من سلسلة دفعات اشترتها الوزارة في شهر مارس الماضي من قرض البنك الدولي، وتأخر وصولها بسبب مشكلة تحويلات مالية للمستورد.





وأوضحت أنه تم البدء في توزيع الأجهزة بمتابعة من رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب ووزير الصحة حمد حسن بحسب الضرورة.

كما تضمنت الدفعة التي تم تسلمها الوزارة أجهزة أكسيجين بالأنف عالية الضغط (High Flow Nasal Cannula Devices)، وبدأ توزيعها على سبيل هبات أو إعارات للمستشفيات الخاصة والحكومية التي تشهد ضغطا كبيرا وتبدي تعاونا جديا لمصلحة مرضى كورونا، وفق الآتي: 48 جهازا لـ25 مستشفى خاصا و42 جهازا لـ13 مستشفى حكوميا في مختلف المحافظات.

وتترقب الوزارة في وقت قريب وصول دفعة إضافية من أسرة العناية الفائقة وأجهزة التنفس التي تم شراؤها من منظمة الصحة العالمية وسيتم توزيعها بالمنهجية نفسها على مستشفيات حكومية وخاصة.





وبالنسبة للقاح كورونا، طمأن حمد بأنّ الاتصالات قائمة على جميع الأصعدة لتأمين اللقاح من عدة مصادر رسمية وخاصة بالتعاون مع كل المبادرين، خصوصا بعد إقرار الهيئة العامة لمجلس النواب القانون الخاص بتنظيم الاستخدام المستجد للمنتجات الطبية لمكافحة جائحة كورونا".





ودعا وزير الصحة المواطنين إلى وجوب الالتزام بأعلى درجات الانضباط في هذه المرحلة الخطيرة من التفشي الواسع للوباء.