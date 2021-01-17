قبل مواجهة كالياري.. ميلان يعلن إصابة ثنائي الفريق بفيروس كورونا

الفريق تشالهالنوجلو وثيو هيرنانديز، فيروس كورونا المستجد " كوفيد" 19".

وذكر نادي ميلان في بيان رسمي، أن الفحوصات الطبية أكدت إيجابية عينة كلٍ من تشالهالنوجلو، وثيو هيرنانديز لفيروس كورونا، وذلك بعد المسحة التي أُجريت بالأمس على الفريق بأكمله، وجاءت سلبية لبقية الفريق.





وأشار بيان الروسونيري إلى أن اللاعبان لم تظهر عليهما أي أعراض، وتم إبلاغ السلطات الصحية بأنه تم وضعهما في العزل المنزلي فورًا.