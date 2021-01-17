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اقتصاد

تباين مؤشرات البورصة في منتصف تعاملات اليوم

الأحد 17/يناير/2021 - 12:41 م
صدى البلد
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محمد صبيح
تباينت مؤشرات البورصة المصرية، في منتصف تعاملات جلسة اليوم، الأحد، بداية جلسات الأسبوع، وسط تراجع المؤشر الرئيسي، فيما ارتفع مؤشرا الشركات الصغيرة والمتوسطة والأوسع نطاقًا.

 
وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30" المحدد النسبي لأكبر 30 سهما مقيدة بالبورصة بنسبة 0.16% ليصل إلى مستوى 11434 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.48% ليصل إلى مستوى 2334 نقطة.


وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.11% ليصل إلى مستوى 13902 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.23% ليصل إلى مستوى 4414 نقطة.

 
كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.1% ليصل إلى مستوى 2279 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.76% ليصل إلى مستوى 3277 نقطة، وزاد مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.16% ليصل إلى مستوى 1063 نقطة.



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