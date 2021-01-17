منى زكي تحتفل بعيد ميلاد ياسمين عبد العزيز .. فيديو

وظهرت في الفيديو ياسمين عبد العزيز وهي تحتفل بعيد ميلادها بيرفقه زوجها العوضي .

وعلقت منى زكي على الصورة: كل سنة وانتي طيبة ياسكر.

واحتفلت الفنانة ياسمين عبد العزيز، امس، السبت 16 يناير، بعيد ميلادها الـ41، إذ ولدت في مثل هذا اليوم عام 1980، والتي بدأت مشوارها من خلال تقديم الإعلانات، حينما كان عمرها 12 عامًا عن طريق صديقة لوالدتها ثم اتجهت للتمثيل بمسلسل «امرأة من زمن الحب».











ياسمين عبد العزيز، ارتبط اسمها خلال الفترة الأخيرة بشقيقها «وائل» الذي عارض زواجها من الفنان أحمد العوضي، وحدثت الأزمة بينهما، وذلك بعدما قام «شقيق ياسمين» بإفشاء علاقة شقيقته مع العوضي عبر السوشيال ميديا، وكانت سببا فى هجوم كثير من النجوم عليه، فضلا عن الدخول فى التراشق بالألفاظ مع الفنان أحمد العوضى.





