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فن

منى زكي تحتفل بعيد ميلاد ياسمين عبد العزيز .. فيديو

الأحد 17/يناير/2021 - 01:15 م
صدى البلد
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منار نور
نشرت الفنانة منى زكي مقطع فيديو لـ ياسمين عبد العزيز عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام . 

وظهرت في الفيديو ياسمين عبد العزيز وهي تحتفل بعيد ميلادها بيرفقه زوجها العوضي . 

وعلقت منى زكي على الصورة: كل سنة وانتي طيبة ياسكر. 

واحتفلت  الفنانة ياسمين عبد العزيز، امس، السبت 16 يناير، بعيد ميلادها الـ41، إذ ولدت في مثل هذا اليوم عام 1980، والتي بدأت مشوارها من خلال تقديم الإعلانات، حينما كان عمرها 12 عامًا عن طريق صديقة لوالدتها ثم اتجهت للتمثيل بمسلسل «امرأة من زمن الحب».


ياسمين عبد العزيز، ارتبط اسمها خلال الفترة الأخيرة بشقيقها «وائل» الذي عارض زواجها من الفنان أحمد العوضي، وحدثت الأزمة بينهما، وذلك بعدما قام «شقيق ياسمين» بإفشاء علاقة شقيقته مع العوضي عبر السوشيال ميديا، وكانت سببا فى هجوم كثير من النجوم عليه، فضلا عن الدخول فى التراشق بالألفاظ مع الفنان أحمد العوضى.


ولكن الفنان أحمد العوضى قرر أن يخمد النار التى تلتهم كل أخضر ويابس، معلقا عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، وساخرا من الشائعة: "إيه ده بجد.. تصدق معرفتش إلا من هنا".


وأسدل الستار أخيرا على الجدل المثار حول علاقة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضى باعتراف كل منهما بحبه للآخر بعد وصلة من التراشق بين أحمد العوضى وشقيق ياسمين عبد العزيز، وهى العلاقة التى شغلت محبيهما من الجمهور وداخل الوسط الفنى، خاصة أن ياسمين عبد العزيز كانت تمر بفترة عصيبة بعد انفصالها عن رجل الأعمال محمد حلاوة وخلافها الحاد مع الفنانة ريهام حجاج الذى تزوجت منه.
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