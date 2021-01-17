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تعليم

تطوير وصيانة .. رئيس جامعة بني سويف يترأس اجتماع لجنة المنشآت

الأحد 17/يناير/2021 - 01:55 م
رئيس جامعة بنى سويف
رئيس جامعة بنى سويف
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محمد عبدالحليم
ترأس الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف،  اليوم، اجتماع لجنة المنشآت بحضور الدكتور سامح المراغي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ومدير وحدة الاستشارات بكلية الهندسة وأعضاء مجلس الإدارة وأمين عام الجامعة. 

وناقش المجلس عددا من الموضوعات منها صيانة قاعة الامتحانات وقسمي المشرحة ، ومعمل الطفيليات بكلية الطب البشري، كما ناقش التقرير الفني الخاص بعملية إنشاء نظام الإطفاء التلقائي ببعض الأقسام بمبنى المستشفى الجامعي، كما تم متابعة التقارير المقدمة بشأن استكمال تعلية عدد من المباني كملحقات لكليات طب الأسنان ومعهد المشروعات الصغيرة والصالة المغطاة بشرق النيل. 

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في سياق أخر ، زار الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف، المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، بمكتبه، وذلك لتقديم التهنئة له بمناسبة تقلده رئاسة الغرفة التشريعية الثانية، وذلك بحضور المستشار محمود إسماعيل عتمان أمين عام مجلس الشيوخ،  والدكتورة حنان سليمان عضو مجلس الشيوخ عن محافظة بني سويف.

وأثنى الدكتور منصور على دور مجلس الشيوخ وما يقوم به، لافتًا إلى حرص الجامعة على التعاون التام مع المجلس في كافة المجالات، ومن جانبه وجه المستشار عبد الوهاب عبد الرازق الشكر لرئيس جامعة بني سويف، مؤكدا على أهمية التعاون بين المجلس والجامعات المصرية ومن بينها جامعة بني سويف التي تمثل صرحا تَعْلِيمِيًّا كبيرًا مليئا بالكفاءات العلمية الهائلة.

وقام الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف بإهداء رئيس مجلس الشيوخ درع الجامعة، كما أهداه المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، درع مجلس الشيوخ.
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