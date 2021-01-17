مصرع سيدة وإصابة آخرين بعد سقوط شجرة واصطدام بسيارة بالغربية .. صور

لقيت سيدة مصرعها، وأصيب اثنين آخرين ، اليوم الأحد، إثر سقوط شجرة عليهم أثناء استقلالهم سيارة ميكروباص ماركة سوزوكي ، على طريق طنطا - بسيون في نطاق قرية قرانشو بدائرة مركز بسيون بالمحافظة .









تلقى اللواء هانى مدحت مدير امن الغربية ، إخطاراُ من شرطة النجده يفيد بورود بلاغ بمصرع سيدة وإصابة آخرين بحادث تصادم علي طريق طنطا - بسيون في نطاق قرية قرانشو بدائرة مركز بسيون، وانتقلت الأجهزة المرورية والأمنية إلى محل البلاغ، وتبين من التحريات مصرع سيدة تدعي مروة. ا " وإصابة زوجها وسائق السيارة إثر استقلالهما سيارة ميكروباص ماركة سوزوكي سقطت عليهما شجرة على طريق طنطا - بسيون بسبب عاصفة ترابية شديدة.



