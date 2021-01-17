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حوادث

مصرع سيدة وإصابة آخرين بعد سقوط شجرة واصطدام بسيارة بالغربية .. صور

الأحد 17/يناير/2021 - 02:45 م
سقوط شجره واصطدام
سقوط شجره واصطدام بسياره بالغربية
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احمد علي
لقيت سيدة مصرعها، وأصيب اثنين آخرين ، اليوم الأحد، إثر سقوط شجرة عليهم أثناء استقلالهم سيارة ميكروباص ماركة سوزوكي ، على طريق طنطا - بسيون في نطاق قرية قرانشو بدائرة مركز بسيون بالمحافظة .


تلقى اللواء هانى مدحت مدير امن الغربية ، إخطاراُ من شرطة النجده يفيد بورود بلاغ بمصرع سيدة وإصابة آخرين بحادث تصادم علي طريق طنطا - بسيون في نطاق قرية قرانشو بدائرة مركز بسيون، وانتقلت الأجهزة المرورية والأمنية إلى محل البلاغ، وتبين من التحريات مصرع سيدة تدعي مروة. ا " وإصابة زوجها وسائق السيارة إثر استقلالهما سيارة ميكروباص ماركة سوزوكي سقطت عليهما شجرة على طريق طنطا - بسيون بسبب عاصفة ترابية شديدة. 

وخصصت 3 سيارات إسعاف لنقل المتوفية إلي مشرحة مستشفى بسيون، ونقل المصابين إلى مستشفى طوارئ جامعة طنطا، وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتجرى شئونها.
مصرع سيدة وإصابة آخرين بعد سقوط شجرة واصطدام بسيارة بالغربية .. صور
مصرع سيدة وإصابة آخرين بعد سقوط شجرة واصطدام بسيارة بالغربية .. صور
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