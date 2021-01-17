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مرأة

بالطرحة.. هيفاء وهبي تفاجئ متابعيها بلوك جديد

الأحد 17/يناير/2021 - 02:47 م
هيفاء وهبي
هيفاء وهبي
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هاجر هانئ
شاركت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، بمقطع فيديو جديد لها.

وعلقت هيفاء وهبي على الفيديو قائلة: "السعادة في بيتك فلا تبحث عنها في بيوت الغرباء.. والرضا في قلبك فلا تبحث عنه في قلوب الآخرين".

ولفتت هيفاء وهبي الأنظار في الفيديو بإطلالة غير تقليدية، حيث ارتدت بنطلون رياضي باللون اللبني مع بلوزة باللون الأبيض الذي لا يحمل أي نقوشات أو تطريزات.

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وانتعلت هيفاء وهبي حذاء رياضي مسطح  من ماركة Nike، وأكملت إطلالتها ببعض الإكسسوارات العصرية والبسيطة.

ظهرت هيفاء وهبي بالطرحة ذات اللون الأسود وهو ما أثار الجدل بين متابعيها على إنستجرام، ووضعت بعض لمسات المكياج التي ارتكزت على الألوان الترابية وغير المبالغ فيها.

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