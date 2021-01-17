اقتصاد الإمارات.. 502 مليون درهم تصرفات عقارات دبي اليوم

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي اليوم أكثر من 502 مليون درهم إماراتي.





وشهدت الدائرة تسجيل 154 مبايعة بقيمة 370.85 مليون درهم منها 18 مبايعة للأراضي بقيمة 134.53 مليون درهم و 136 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 236.32 مليون درهم .





وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 65 مليون درهم في منطقة وادي الصفا 3 تلتها مبايعة بقيمة 32 مليون درهم في منطقة الثنية الرابعة تليها مبايعة بقيمة 5 ملايين درهم في منطقة جبل علي الصناعية الأولى .





وتصدرت منطقة ند الشبا الثالثة المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 3 مبايعات بقيمة 7 ملايين درهم وتلتها منطقة ند الشبا الأولى بتسجيلها 3 مبايعات بقيمة 8 ملايين درهم وثالثة في الحبية الثالثة بتسجيلها 3 مبايعات بقيمة 6 ملايين درهم .





وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل جاءت مبايعة بقيمة 40 مليون درهم بمنطقة أم الشيف كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 8 ملايبن درهم في منطقة الثنية الخامسة وأخيرًا مبايعة بقيمة 8 ملايين درهم في منطقة الثنية الرابعة .





وتصدرت منطقة البرشاء جنوب الرابعة المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 23 مبايعة بقيمة 15 مليون درهم وتلتها منطقة مرسى دبي بتسجيلها 16 مبايعة بقيمة 26 مليون درهم وثالثة في الخليج التجاري بتسجيلها 11 مبايعة بقيمة 12 مليون درهم .





وسجلت الرهون قيمة قدرها 126.95 مليون درهم منها 15 رهن أراض بقيمة 30.58 مليون درهم و57 رهن فلل وشقق بقيمة 96.37 مليون درهم وكان أهمها بمنطقة ند الشبا الثالثة بقيمة 17 مليون درهم وأخرى في منطقة برج خليفة بقيمة 15 مليون درهم .





أما الهبات فقد شهدت تسجيل 8 هبات بقيمة 4.55 مليون درهم كان أهمها بمنطقة ند حصة بقيمة مليون درهم وأخرى في منطقة نخلة جميرا بقيمة مليون درهم .