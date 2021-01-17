ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

تكريم 117 عضو هيئة تدريس من الحاصلين على مكافأة النشر الدولى بجامعة عين شمس

الأحد 17/يناير/2021 - 03:29 م
جامعة عين شمس
جامعة عين شمس
Advertisements
قســــم التعليـــــم
كرم الدكتور محمود المتيني، رئيس جامعة عين شمس، 117 عضو هيئة تدريس من كلية العلوم، الأحد، خلال الاحتفالية التي نظمها قطاع الدراسات العليا والبحوث لتكريم الحاصلين على مكافأة النشر الدولي الدفعة (25) والبالغ عددهم 331 باحثًا بعدد أبحاث 252 بحثا بقيمة مليون و740 ألف منهم 94 بحثا من كلية العلوم.

حضر الاحتفالية الدكتور محمد أيمن صالح نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث ورئيس اللجنة العليا لمكافأة النشر الدولي، والدكتور محمد رجاء عميد كليه العلوم والدكتور محمد ضياء عميد كلية طب الأسنان.

فى كلمته أكد الدكتور محمود المتينى رئيس الجامعة أنه حفاظًا على اللقاء الدورى مرتين فى العام فى يونيو وديسمبر مع أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة الحاصلين على مكافأة النشر الدولي، كانت هذه الاحتفالية والتي تتم في ظل إجراءات احترازية مشددة، وذلك لتكريمهم وحثهم على بذل المزيد مما سيصب في مصلحة البحث العلمى للجامعة ويسهم فى رفع تصنيفها عالميا، كما سينعكس أيضا على تصنيف الجامعات المصرية دوليا.

وأضاف أن إدارة جامعة عين شمس تعمل على تذليل أى معوقات أمام الباحثين، كما تشهد الجامعة خطوات واسعة وسريعة للتطوير والتجديد، داعيا الباحثين من كلية العلوم للتعاون مع الباحثين بكليات الجامعة المختلفة (الطب، الصيدلة، الحاسبات والمعلومات وغيرها) وذلك لتبادل الأفكار وتلاقيها مما سيثرى البحث العلمى، لافتا الى ضرورة العمل على جعل تخصصات الرياضيات والكيمياء وغيرها من اقسام كلية العلوم والتي تمثل مستقبل البحث العلمي تخصصات جاذبة للطلاب المتفوقين.

ومن جانبه أعرب الدكتور محمد أيمن صالح عن فخره وسعادته بهذه الاحتفالية واللقاء مع القامات العلمية لجامعة عين شمس، مؤكدا أن كلية العلوم وعلمائها يمثلون ما يقرب من ثلث الحاصلين على مكافأة النشر الدولي في هذه الدفعة، مشيرا الى دعم إدارة الجامعة المستمر لزيادة عدد الأبحاث المنشورة دوليا وتقديم كل التسهيلات مما سينعكس على التصنيف الدولي الخاص بالجامعة.

جدير بالذكر أن سيتم تكريم باقى الحاصلين على مكافأة النشر الدولي يومي 18 و20 يناير، حيث سيتم غدا الاثنين تكريم الحاصلين علي الجائزة من كليتي الطب والصيدلة وعددهم 106 أعضاء هيئة تدريس، وتشهد فعاليات اليوم الأخير تكريم 108 عضو هيئة تدريس من كليات (البنات- التربية - الحاسبات والمعلومات- الزراعة- الهندسة- الآداب- الالسن - التربية النوعية - الطفولة - ومعهد البيئة).

ويتم فتح باب التقدم للحصول على مكافأة النشر الدولي بجامعة عين شمس في الفترة من 1 إلى 31 يناير، وكذلك في الفترة من 1 إلى 31 يوليو من كل عام، وذلك إيمانًا من الجامعة بأهمية النشر الدولي في الارتقاء بمستوى الجامعات علميًا وعالميًا، ودوره في التأثير علي ترتيب الجامعات عالميًا.

ويمكن الاشتراك في المسابقة لكل من أعضاء هيئة التدريس بجامعة عين شمس والهيئة المعاونة الذين قاموا بنشر أبحاث دولية خلال الستة أشهر السابقة لتاريخ التقدم للحصول على المكافأة.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

آداب عين شمس: الدراسة تسير بشكل إيجابي رغم كل الشائعات

آداب عين شمس: أنتهاء امتحانات "الميدتيرم" للمستوى الخامس الخميس المقبل

فتح باب التقدم للدفعة 28 من مكافأة النشر الدولى

اليوم.. فتح باب التقدم للدفعة 28 من مكافأة النشر الدولي لأعضاء هيئة التدريس بعين شمس يواصلون

جامعة القاهرة في أسبوع ..إنشاء مركز طب الأسنان الرقمي.. صرف مكافآت النشر الدولي لأعضاء هيئة التدريس.. تطوير أول كلية للحاسبات والذكاء الاصطناعي.. تخصيص خط ساخن لمستشفيات العزل

استمرار فتح باب التقدم للدفعة 28 من مكافأة النشر الدولي بجامعة عين شمس

ترشيحاتنا

قالوا لـ صدى البلد.. علي حميدة يكشف تطورات حالته الصحية.. وريم البارودي تعلق على خبر زواجها

في أول اجتماع لها.. دفاع النواب توافق على رسم 75 جنيها سنويا لملصق المرور الإلكترونى

ضريبة 5 جنيهات على هذه الخدمات .. البرلمان يوافق مبدئيا على قانون صندوق تكريم الشهداء

النائب العام يأمر بإحالة ثلاثة متهمين إلى محكمة أمن الدولة العليا طوارئ لتوليهم قيادة بجماعة المرابطون الإرهابية

اللجنة العامة للبرلمان تقرر استدعاء رئيس الوزراء

لامع.. شاهد فستان هنا الزاهد في حفل زفاف نادر حمدي

Advertisements

النائب العام يأمر بإحالة ثلاثة متهمين إلى محكمة أمن الدولة العليا طوارئ لتوليهم قيادة بجماعة المرابطون الإرهابية

قبل شراء شقة.. تعرف على إجراءات البيع ونقل الملكية بالشهر العقارى

احذر .. 4000 جنيه غرامة تجاوز السرعة في قانون المرور الجديد

بسبب حركة استفزازية من حماتها.. زوجة تطلب الطلاق بعد 30 دقيقة من إعلان زواجها

حقيقة دوي انفجار سُمِع في الدقهلية

شعبة الدخان: المستهلك لن يتحمل أعباء تحصيل 25 قرشا عن كل علبة سجائر لصالح التأمين الصحى

بعد فشل احتراف مصطفى محمد.. لاعب جديد يرحل عن الزمالك خلال ساعات

حلم الغندور الكبير.. 3 مؤشرات تفتح باب انتقال رمضان صبحي للزمالك

إعفاء هذه الفئات من رسوم رخصة قيادة السيارة .. تعرف عليها

سقوط جوارديولا العرب .. رضا عبدالعال يغرق فى بئر الفشل مع طنطا وإقالته مطلب جماهيري

أستاذ أمراض صدرية: حالة واحدة تؤكد إصابة الشخص بـ كورونا .. تعرف عليها

سب ريهام سعيد.. رفض استشكال سما المصري على حبسها 6 أشهر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بيتل كوفي.. شاهد سيارة تقدم البهجة في كوب قهوة

لامع.. شاهد فستان هنا الزاهد في حفل زفاف نادر حمدي

رينو تكشف عن السيارة 5 الكهربائية الاختبارية