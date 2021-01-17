تكريم 117 عضو هيئة تدريس من الحاصلين على مكافأة النشر الدولى بجامعة عين شمس

كرم الدكتور محمود المتيني، رئيس جامعة عين شمس، 117 عضو هيئة تدريس من كلية العلوم، الأحد، خلال الاحتفالية التي نظمها قطاع الدراسات العليا والبحوث لتكريم الحاصلين على مكافأة النشر الدولي الدفعة (25) والبالغ عددهم 331 باحثًا بعدد أبحاث 252 بحثا بقيمة مليون و740 ألف منهم 94 بحثا من كلية العلوم.



حضر الاحتفالية الدكتور محمد أيمن صالح نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث ورئيس اللجنة العليا لمكافأة النشر الدولي، والدكتور محمد رجاء عميد كليه العلوم والدكتور محمد ضياء عميد كلية طب الأسنان.



فى كلمته أكد الدكتور محمود المتينى رئيس الجامعة أنه حفاظًا على اللقاء الدورى مرتين فى العام فى يونيو وديسمبر مع أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة الحاصلين على مكافأة النشر الدولي، كانت هذه الاحتفالية والتي تتم في ظل إجراءات احترازية مشددة، وذلك لتكريمهم وحثهم على بذل المزيد مما سيصب في مصلحة البحث العلمى للجامعة ويسهم فى رفع تصنيفها عالميا، كما سينعكس أيضا على تصنيف الجامعات المصرية دوليا.



وأضاف أن إدارة جامعة عين شمس تعمل على تذليل أى معوقات أمام الباحثين، كما تشهد الجامعة خطوات واسعة وسريعة للتطوير والتجديد، داعيا الباحثين من كلية العلوم للتعاون مع الباحثين بكليات الجامعة المختلفة (الطب، الصيدلة، الحاسبات والمعلومات وغيرها) وذلك لتبادل الأفكار وتلاقيها مما سيثرى البحث العلمى، لافتا الى ضرورة العمل على جعل تخصصات الرياضيات والكيمياء وغيرها من اقسام كلية العلوم والتي تمثل مستقبل البحث العلمي تخصصات جاذبة للطلاب المتفوقين.



ومن جانبه أعرب الدكتور محمد أيمن صالح عن فخره وسعادته بهذه الاحتفالية واللقاء مع القامات العلمية لجامعة عين شمس، مؤكدا أن كلية العلوم وعلمائها يمثلون ما يقرب من ثلث الحاصلين على مكافأة النشر الدولي في هذه الدفعة، مشيرا الى دعم إدارة الجامعة المستمر لزيادة عدد الأبحاث المنشورة دوليا وتقديم كل التسهيلات مما سينعكس على التصنيف الدولي الخاص بالجامعة.



جدير بالذكر أن سيتم تكريم باقى الحاصلين على مكافأة النشر الدولي يومي 18 و20 يناير، حيث سيتم غدا الاثنين تكريم الحاصلين علي الجائزة من كليتي الطب والصيدلة وعددهم 106 أعضاء هيئة تدريس، وتشهد فعاليات اليوم الأخير تكريم 108 عضو هيئة تدريس من كليات (البنات- التربية - الحاسبات والمعلومات- الزراعة- الهندسة- الآداب- الالسن - التربية النوعية - الطفولة - ومعهد البيئة).



ويتم فتح باب التقدم للحصول على مكافأة النشر الدولي بجامعة عين شمس في الفترة من 1 إلى 31 يناير، وكذلك في الفترة من 1 إلى 31 يوليو من كل عام، وذلك إيمانًا من الجامعة بأهمية النشر الدولي في الارتقاء بمستوى الجامعات علميًا وعالميًا، ودوره في التأثير علي ترتيب الجامعات عالميًا.

