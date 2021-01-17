لمدة 6 أشهر.. أشيمبونج مهاجم الزمالك ينضم رسمياً لنادي الداخلية

تواجد الغانى بنجامين أشيمبونج مهاجم الزمالك السابق بمقر نادى الداخلية للتوقيع بشكل رسمى على عقود انتقاله للداخلية لمدة ستة أشهر.





وكشف وائل الخربتاوي وكيل اللاعب عن توقيع اللاعب للانضمام لنادي الداخلية لمدة ستة أشهر مقابل 400 ألف جنيه .





كانت المحكمة الرياضية، قضت يوم 8 ديسمبر الماضي بتغريم نادي الزمالك 956 ألف دولار لصالح اشيمبونج، كمستحقات متأخرة للاعب الغاني، من ضمنهم 5 % فائدة بسبب تأخير السداد.





وكان نادي الزمالك فسخ عقد بنجامين اشيمبونج في شهر سبتمبر 2018 وقد انضم الاعب إلى نادي الزمالك في صيف 2017، قادما من نادي الداخلية.





ولعب اشيمبونج 6 مباريات خلال فترة تواجده مع الزمالك، سجل خلالها هدفين فقط.