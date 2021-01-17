توتنهام يتقدم على شيفيلد بهدفين في الدوري الإنجليزي





افتتح الإيفواري سيرجي أورييه التسجيل لـ توتنهام في الدقيقة الخامسة برأسية رائعة، بعد تلقيه تمريرة عرضية من سون هيونج مين.





وأضاف هاري كين الهدف الثاني لـ توتنهام في الدقيقة 40 بتسديدة رائعة من خارج منطقة الجزاء، لينتهي الشوط الأول بتقدم السبيرز بهدفين نظيفين.





ويحتل توتنهام المركز السادس برصيد 30 نقطة، فيما يحتل شيفيلد يونايتد المركز العشرين والأخير برصيد 5 نقاط فقط.

انتهى الشوط الأول من مباراة فريقي توتنهام هوتسبير وشيفيد يونايتد، بتقدم فريق توتنهام بهدفين نظيفين، في الشوط الأول من المباراة التي تجمعهما في الجولة التاسعة عشر لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.