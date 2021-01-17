بعد قرار النواب.. السجيني: مدبولي أمام البرلمان غدا بنسبة كبيرة

أكد النائب أحمد السجينى رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب أن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى من المتوقع أن يحضر غدا الاثنين أمام البرلمان، إلى جانب أحد الوزراء، وذلك تلبية لطلب مجلس النواب.





وأشار إلى أن اللجنة العامة خلال إجتماعها اليوم برئاسة المستشار حنفى الجبالى ،وضعت الإطار العام للعمل ومناقشة الحكومة، وهو الاجتماع الذى حضره المستشار علاء فؤاد وزير شئون مجلس النواب.





وأضاف السجينى ، عضو اللجنة العامة بالبرلمان، أنه ستكون هناك عدة جلسات لمناقشة الحكومة فيما تم تنفيذه من برنامجها التى طرحته على البرلمان عام 2018، مضيفا: "ما رأيته هو رغبة حقيقة من رئيس المجلس والنواب للقيام بدورهم الرقابى والانتقال من الشكلية للموضوعية، وبناء على ذلك ستكون حضور الوزراء على أكتر من جلسة، لأنه مينفعش اجيب كذا وزير فى جلسة واحدة، لازم الموضوعات تناقش بشفافية ودقه وكل موضوع ياخد مساحته".





وأكد السجينى على أن قرار اللجنة العامة استدعاء رئيس الحكومة والوزراء يأتى بهدف تفعيل وتجسيد لنص المادة 136 من الدستور واللائحة الداخلية لمجلس النواب.