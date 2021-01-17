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رياضة

رسميا.. اتحاد الكرة يقر العودة إلى تحاليل الـ PCR

الأحد 17/يناير/2021 - 05:59 م
الكشف المبكر عن فيروس
الكشف المبكر عن فيروس كورونا
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يسري غازي
أقر الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة أحمد مجاهد العودة إلى نظام المسحة الطبية PCR للكشف عن فيروس كورونا بالنسبة للاعبي أندية الدوري، على أن يجرى الاختبار قبل المباريات بـ 48 ساعة ويحدد كل ناد موعد اجراء المسحة حسب ظروفه، وذلك تزامنا مع الأوضاع الحالية.

جاء الاتفاق خلال الاجتماع الذي عقدته اللجنة الطبية اليوم برئاسة الدكتور محمد سلطان مع أطباء المنتخبات الوطنية والأندية، حيث تم مناقشة عدد من الأمور الطبية التي تهم الفرق الكروية وفي مقدمتها كيفية الاطمئنان بطريقة علمية على عودة اللاعبين المصابين بالفيروس بعد شفائهم والتأكد من عدم تأثير الفيروس عليهم.
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