رغم برودة الجو والأمطار.. المصري يستأنف تدريباته في برج العرب استعدادا لمواجهة وادي دجلة

واصل الفريق الأول للكرة بالنادي المصري مساء اليوم تدريباته بمعسكره المغلق المقام ببرج العرب، حيث أدى الفريق مرانه اليومي على الملعب الفرعي لاستاد برج العرب رغم برودة الجو الشديدة والأمطار التي هطلت بغزارة في الدقائق الأخيرة للمران.





خلالها الكابتن علي ماهر المدير الفني للفريق على النواحي الخططية والتكتيكية الملائمة لملاقاة فريق وادي دجلة في المباراة المقرر إقامتها في الثانية والنصف عصر الأربعاء المقبل على ستاد الجيش ببرج العرب. واستمر المران ما يقرب من 90 دقيقة ركز





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ويواصل الكابتن علي ماهر مساء اليوم عقد سلسلة محاضراته الفنية التي يوضح من خلالها الإيجابيات والسلبيات التي طرأت على أداء الفريق خلال مباراته الأخيرة أمام الزمالك.





كان المصرى استأنف تدريباته أمس بعد حصوله على راحة سلبية ليومين عقب نهاية مباراة الزمالك التي أقيمت الثلاثاء الماضي ، بمعسكره المغلق المقام بأحد فنادق برج العرب.



وقبيل بدء المران حرص الكابتن علي ماهر المدير الفني للفريق على الاجتماع بلاعبيه مطالبا إياهم بضرورة غلق صفحة المباراة الأخيرة للفريق أمام الزمالك والتركيز في مباريات الفريق المقبلة والتي يستهلها بملاقاة نظيره فريق وادي دجلة والمقرر إقامتها في الثانية والنصف عصر الأربعاء المقبل على ستاد الجيش ببرج العرب





وأشار ماهر إلى أن الجميع داخل بورسعيد ينتظر من الفريق الكثير والكثير خلال الفترة المقبلة والتي سيخوض الفريق خلالها سبع مباريات تحدد بشكل كبير مدى قدرته على تحقيق طموحات جماهير المصري العظيمة بدخول المربع الذهبي على أقل تقدير.