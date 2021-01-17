فيات الإيطالية.. 122 عاما من الإبداع البسيط .. تعرف على تاريخها

فى عام 1899 تم تأسيس شركة فيات بواسطة المحامى جيوفاني أنييلي ومجموعة من المستثمرين ، وهى شركة ايطالية لصناعة السيارات وتعرف أيضا بمجموعة فيات (FIAT أو FIAT Group) ويقع مصنعها الأساسي في تورينو ، وكلمة فيات هي اختصار لمصنع السيارات الإيطالي بتورينو بالإيطالية Fabbrica Italiana Automobili Torino .





وأنتجت فيات أولى سياراتها عام 1903 وفي 1908 أنتجت أول محرك للطائرات، واستطاعت سيارات فيات أن تفرض نفسها في فترة قصيرة وتحقق مبيعات هائلة ، واستمر جوفاني فى قيادة شركة فيات حتى وفاته سنة 1943 .





ونجحت فيات في تصميم وإنتاج سيارات تتفوق على مثيلاتها الأوروبية في الأداء والابتكارات بسعر مدروس للغاية، وتعتبر سيارات فيات، السيارات العذراء الوحيدة في العالم، حيث ظلت حتى عام 2010 سياراتها خالصة 100% لقطع غيار فيات الأم ، وهناك اشتراك واحد مع شركة هيتاشي اليابانية على صعيد الآلات الكبرى كالحفارات والدكاكات.





وتضم مجموعة فيات الشركات ألفا روميو وفيراري ومازيراتي -تتبع فيراري- ولانسيا-والتي مازلت فيات تتحكم بها تماما عكس الشركتين السابقتين، كما تمتلك فيات حاليًا ما نسبته 20% من شركة كرايسلر الأمريكية على أن ترتفع النسبة إلى 35% ثم إلى 51% فيما بعد، وبهذا تصبح فيات المجموعة الإيطالية الوحيدة لإنتاج السيارات-عدا لامبرجيني المملوكة لمجموعة فولكسفاجن الألمانية ، واشتهرت شركة فيات بصناعتها للسيارات الصغيرة والاقتصادية.





وقد تميزت كثير من سيارات فيات بالجمع بين الاقتصادية والحجم المدمج بالإضافة إلى الطابع الرياضي والعملي ، وفيات هي أول من أدخل نظام التربو ديزل سنة 1986 في كبيرتها كروما.





وكانت سياراتها فيات 128 طراز 1969 إحدى أوائل السيارات التي اعتمدت نظام الدفع الأمامى وضعية المحرك العرضية ، ويتركز سوق فيات أساسا في أوروبا بالإضافة إلى بعض أسواق الشرق الأوسط مثل مصر وسوريا ولبنان وأسواق أمريكا اللاتينية.