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تعليم

انطلاق دورة شريك ميكروسوفت الطلابي بجامعة الأزهر لتدريب الطلاب مجانا

الأحد 17/يناير/2021 - 06:40 م
جامعة الازهر
جامعة الازهر
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محمد شحتة
بدأ فريق شريك ميكروسوفت وهو نشاط طلابي داخل جامعه الأزهر، تقديم دورة مجانية للطلاب في عدد من التخصصات المختلفة من أجل تنمية قدراتهم وتاهيلهم لسوق العمل. 

تستمر الدورة الطلابية المجانية لمدة خمسة أيام، بدأت من امس السبت وتستمر حتى الأربعاء المقبل، علما بأنه تم مشاركة حوالي 1000 طالب وطالبة في الدورة التي تتم عبر التعليم عن بعد. 


ويقدم النشاط الطلابي خدماته للطلاب سنويا، ويبدأ أعماله خلال عام 2021 لبناء دافع جديد لبداية العام بتقديم  LeGacy Camp في الكورسات والورش المختلفة المقدمة من لجان التطوير والتكنولوجيا والميديا سعيًا لمحو الأمية التكنولوجية.

يهدف النشاط الطلابي الي محو الأمية التكنولوجية للطلاب بالتعاون مع شركة مايكروسوفت من خلال دورات تدريبية وورش عمل وغيرها من البرامج التطوعيه والمُعدّة خصيصًا لتأهيل الطلاب لسوق العمل التكنولوجي وتوعيتهم بفوائد وإستخدامات التطبيقات التكنولوجية المختلفة.

 تعقد الدورة إلكترونيا عبر التعليم عن بعد، وعبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، تزامنا مع الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد. 

ومن المقرر أن يكون موعد بداية الكامب يوم 16 يناير من العام الجديد، وسيتم تقديم الكورسات التالية: 
-ICDL
‎-TECHOONS 
بتقديم
Java - Data Science - Network - Security.

‎- DEVELOPERS 
بتقديم
Web - Mopile App

‎- Media 
بتقديم
Photoshop - Vedio editing - Illustration
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