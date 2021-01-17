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محافظات

مجموعات ميدانية لمتابعة تنفيذ التطوير بالقرى في بني سويف

الأحد 17/يناير/2021 - 06:58 م
الدكتور محمد هاني
الدكتور محمد هاني محافظ بني سويف
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محمد عبدالحليم
وجه الدكتور محمد هاني محافظ بني سويف بتشكيل مجموعات وفرق عمل لمتابعة مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بعد إدراج قرى مركزي ببا وناصر البالغ عددها 66 قرية ، ضمن المشروع القومي لتطوير 1000 قرية على مستوى محافظات الجمهورية من خلال التطوير شامل للخدمات والمرافق بتلك القرى ، والذي يشمل تحسين خدمات البنية الأساسية ، بالإضافة إلى الاهتمام بالنظافة والبيئة، وتحسين مستوى الخدمات والمرافق العامة. 

يتابع المحافظ  نتائج عمل هذه المجموعات ، ويشرف على آليات عملها  نائب المحافظ " د.عاصم سلامة " ، ويتابع ميدانيا ومكتبيا معاون المحافظ " أ. محمد جبر " ، ويشرف على جهود المجموعات ويشارك في تنفيذ مهامها مجموعة شباب من البرنامج الرئاسي من أبناء المحافظة ، ويتابع على أرض الواقع المشروعات  شباب مبادرة تأهيل وتمكين وصولا إلى مجموعات من شباب كل قرية. 

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كما تختص مجموعات العمل ببذل جهود تنموية بالقرى ، من خلال العمل على دراسة إمكانات وميزات كل قرية التنافسية لتكون التنمية شاملة كافة جوانب حياة المواطن ، خاصة في الجوانب المجتمعية كرفع الوعي ، ومحو الأمية ، وتشجيع الحرف اليدوية وغيرها من الجهود التي تعظم من عوائد خطة الدولة للنهوض بالمستوى المعيشي للمواطن القروي. 

جاء ذلك خلال اجتماعه بمجموعة شباب من البرنامج الرئاسي من أبناء المحافظة ، وفي حضور الدكتور عاصم سلامة نائب المحافظ ، والأستاذ محمد جبر معاون المحافظ ، حيث تمت مناقشة تفعيل عمل المجموعات ، وآليات العمل والتواصل ، بحيث يكون تواصلا مستمرا على مدار الساعة ومباشرا ، مع تفعيل التواصل بكافة الجهات المعنية تحت إشراف مباشر من نائب المحافظ ، ومتابعة مستمرة من  معاون المحافظ.  


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