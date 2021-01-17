مجموعات ميدانية لمتابعة تنفيذ التطوير بالقرى في بني سويف

وجه الدكتور محمد هاني محافظ بني سويف بتشكيل مجموعات وفرق عمل لمتابعة مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بعد إدراج قرى مركزي ببا وناصر البالغ عددها 66 قرية ، ضمن المشروع القومي لتطوير 1000 قرية على مستوى محافظات الجمهورية من خلال التطوير شامل للخدمات والمرافق بتلك القرى ، والذي يشمل تحسين خدمات البنية الأساسية ، بالإضافة إلى الاهتمام بالنظافة والبيئة، وتحسين مستوى الخدمات والمرافق العامة.





يتابع المحافظ نتائج عمل هذه المجموعات ، ويشرف على آليات عملها نائب المحافظ " د.عاصم سلامة " ، ويتابع ميدانيا ومكتبيا معاون المحافظ " أ. محمد جبر " ، ويشرف على جهود المجموعات ويشارك في تنفيذ مهامها مجموعة شباب من البرنامج الرئاسي من أبناء المحافظة ، ويتابع على أرض الواقع المشروعات شباب مبادرة تأهيل وتمكين وصولا إلى مجموعات من شباب كل قرية.





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كما تختص مجموعات العمل ببذل جهود تنموية بالقرى ، من خلال العمل على دراسة إمكانات وميزات كل قرية التنافسية لتكون التنمية شاملة كافة جوانب حياة المواطن ، خاصة في الجوانب المجتمعية كرفع الوعي ، ومحو الأمية ، وتشجيع الحرف اليدوية وغيرها من الجهود التي تعظم من عوائد خطة الدولة للنهوض بالمستوى المعيشي للمواطن القروي.





جاء ذلك خلال اجتماعه بمجموعة شباب من البرنامج الرئاسي من أبناء المحافظة ، وفي حضور الدكتور عاصم سلامة نائب المحافظ ، والأستاذ محمد جبر معاون المحافظ ، حيث تمت مناقشة تفعيل عمل المجموعات ، وآليات العمل والتواصل ، بحيث يكون تواصلا مستمرا على مدار الساعة ومباشرا ، مع تفعيل التواصل بكافة الجهات المعنية تحت إشراف مباشر من نائب المحافظ ، ومتابعة مستمرة من معاون المحافظ.







