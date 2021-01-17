الأوقاف: افتتاح 16 مسجدا جديدا

أعلنت وزارة الأوقاف افتتاح 16 مسجدًا جديدًا، و3 مساجد بعد صيانتها وترميمها وإعادة تأهيلها، بإجمالي 19 مسجدًا الجمعة القادمة ليكون إجمالي ما تم افتتاحه من أول سبتمبر 2020م 757 مسجدًا حتى تاريخه.



