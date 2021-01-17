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الأوقاف: افتتاح 16 مسجدا جديدا

الأحد 17/يناير/2021 - 06:51 م
الأوقاف: افتتاح (16)
الأوقاف: افتتاح (16) مسجدًا جديدًا
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محمود ضاحي
أعلنت وزارة الأوقاف افتتاح 16 مسجدًا جديدًا، و3 مساجد بعد صيانتها وترميمها وإعادة تأهيلها، بإجمالي 19 مسجدًا الجمعة القادمة ليكون إجمالي ما تم افتتاحه من أول سبتمبر 2020م 757 مسجدًا حتى تاريخه.

أولًا : مساجد الافتتاحات :

مديرية أوقاف سوهاج
مالمسجد وعنوانهالتنفيذ
1.   مسجد آل همام – السوالم – طهطاوزارة الأوقاف
2.   مسجد آل جاسر – طهطاوزارة الأوقاف
مديرية أوقاف أسيوط
مالمسجد وعنوانهالتنفيذ
3.   الميره – المعابدة الغربية – أبنوبوزارة الأوقاف
4.   النور المحمدي – الشنابلة – أبنوبوزارة الأوقاف
5.   الشعبنية – نزلة سرقته – ديروط شمالجهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف
6.   الصوالح – قرية مزينه – ديروط جنوبجهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف
7.   النور – الزاوية عزبة هنداوي – المركز قبليجهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف
8.   روضة الرحمن – قرية كردوس – صدفاجهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف
9.   الكبير – قرية نزالي جانوب – القوصية شرقجهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف
10.  اللطيف الخبير – تل زايد – البداريجهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف
مديرية أوقاف الفيوم
مالمسجد وعنوانهالتنفيذ
11.  البيطار – أبو شنب –إدارة أبشوايجهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف
مديرية أوقاف كفر الشيخ
مالمسجد وعنوانهالتنفيذ
12.  أحمد سليمان البحري – سيدي سالمجهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف
13.  فجر الإسلام – الحامولجهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف
14.  58 البحرية – قرية الأندلس – الأندلس الرياض شرقجهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف
15.  القبلي – قرية السبعين – سيدي سالمجهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف
مديرية أوقاف البحر الأحمر
مالمسجد وعنوانهالتنفيذ
16.  مسجد آل صابر – الغردقةجهود ذاتية بإشراف ومساهمة من وزارة الأوقاف

 

ثانيًا : مساجد الصيانة والترميم :

مديرية أوقاف الوادي الجديد
ماسم المسجد وموقعهالجهة المنفذة
17.السلام بباريس – إدارة باريسوزارة الأوقاف
 مديرية أوقاف أسيوط
ماسم المسجد وموقعهالجهة المنفذة
18.الرضوان – بني عدي القبلية – بني عديبالجهود الذاتية وتحت إشراف الوزارة
مديرية أوقاف سوهاج
مالمسجد وعنوانهالتنفيذ
19.  آل غابة – الغابات – البليناوزارة الأوقاف

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