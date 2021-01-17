الأوقاف: افتتاح 16 مسجدا جديدا
الأحد 17/يناير/2021 - 06:51 م
الأوقاف: افتتاح (16) مسجدًا جديدًا
أعلنت وزارة الأوقاف افتتاح 16 مسجدًا جديدًا، و3 مساجد بعد صيانتها وترميمها وإعادة تأهيلها، بإجمالي 19 مسجدًا الجمعة القادمة ليكون إجمالي ما تم افتتاحه من أول سبتمبر 2020م 757 مسجدًا حتى تاريخه.
أولًا : مساجد الافتتاحات :
مديرية أوقاف سوهاج
|م
|المسجد وعنوانه
|التنفيذ
|1.
|مسجد آل همام – السوالم – طهطا
|وزارة الأوقاف
|2.
|مسجد آل جاسر – طهطا
|وزارة الأوقاف
مديرية أوقاف أسيوط
|م
|المسجد وعنوانه
|التنفيذ
|3.
|الميره – المعابدة الغربية – أبنوب
|وزارة الأوقاف
|4.
|النور المحمدي – الشنابلة – أبنوب
|وزارة الأوقاف
|5.
|الشعبنية – نزلة سرقته – ديروط شمال
|جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف
|6.
|الصوالح – قرية مزينه – ديروط جنوب
|جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف
|7.
|النور – الزاوية عزبة هنداوي – المركز قبلي
|جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف
|8.
|روضة الرحمن – قرية كردوس – صدفا
|جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف
|9.
|الكبير – قرية نزالي جانوب – القوصية شرق
|جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف
|10.
|اللطيف الخبير – تل زايد – البداري
|جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف
مديرية أوقاف الفيوم
|م
|المسجد وعنوانه
|التنفيذ
|11.
|البيطار – أبو شنب –إدارة أبشواي
|جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف
مديرية أوقاف كفر الشيخ
|م
|المسجد وعنوانه
|التنفيذ
|12.
|أحمد سليمان البحري – سيدي سالم
|جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف
|13.
|فجر الإسلام – الحامول
|جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف
|14.
|58 البحرية – قرية الأندلس – الأندلس الرياض شرق
|جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف
|15.
|القبلي – قرية السبعين – سيدي سالم
|جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف
مديرية أوقاف البحر الأحمر
|م
|المسجد وعنوانه
|التنفيذ
|16.
|مسجد آل صابر – الغردقة
|جهود ذاتية بإشراف ومساهمة من وزارة الأوقاف
ثانيًا : مساجد الصيانة والترميم :
مديرية أوقاف الوادي الجديد
|م
|اسم المسجد وموقعه
|الجهة المنفذة
|17.
|السلام بباريس – إدارة باريس
|وزارة الأوقاف
مديرية أوقاف أسيوط
|م
|اسم المسجد وموقعه
|الجهة المنفذة
|18.
|الرضوان – بني عدي القبلية – بني عدي
|بالجهود الذاتية وتحت إشراف الوزارة
مديرية أوقاف سوهاج
|م
|المسجد وعنوانه
|التنفيذ
|19.
|آل غابة – الغابات – البلينا
|وزارة الأوقاف