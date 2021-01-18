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اقتصاد

بعد آخر تراجع.. أسعار الدولار والعملات الأجنبية في البنك الأهلي اليوم

الإثنين 18/يناير/2021 - 06:02 ص
الدولار
الدولار
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مايكل عياد
ينشر "صدى البلد" سعر الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه خلال بداية تعاملات اليوم الإثنين الموافق 18 يناير 2021 وفقا لاخر تحديث فى البنك الاهلى خلال نهاية تعاملات الأمس .

واستقر سعر صرف الدولار أمام الجنيه بمستهل تعاملات اليوم مسجلا 15.61 جنيه للشراء و 15.71 جنيه للبيع مقارنة بتعاملات نهاية يوم أمس الأحد.

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اسعار العملات الاجنبية اليوم الإثنين
وحول اسعار العملات الاجنبية اليوم الإثنين بالبنك الأهلي المصري فقد سجل سعر اليورو نحو 18.85 جنيه للشراء و19.10 جنيه للبيع، مستمرا على آخر إنخفاض له بقيمة قرشين مقارنة في نهاية تعاملات الاسبوع الماضى، تحديدا الخميس.

وعن باقي اسعار العملات الاجنبية اليوم الإثنين بالبنك الأهلي المصري فقد سجل سعر الجنيه الاسترلينى نحو 21.51 جنيه للشراء و 21.51 جنيه للبيع بارتفاع قرشين خلال ذات الفترة أيضا.


وسجل الفرنك السويسري نحو 17.50 جنيه للشراء و 17.71 جنيه للبيع بتراجع قرشا، واستقرت كورنا سويدية 1.85 جنيه للشراء و1.89 جنيه للبيع .

اسعار العملات الاسيوية اليوم الإثنين
وعن اسعار العملات الاسيوية اليوم الإثنين في البنك الأهلي فقد سجل الين اليابانى نحو 15.02 جنيه للشراء و 15.15 جنيه للبيع بزيادة قرشين، وبلغ اليوان الصينى  2.40 جنيه للشراء و2.43 جنيه للبيع.

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