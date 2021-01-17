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رياضة

تعرف على ترتيب الدوري المصري بعد سقوط الأهلي أمام البنك

الأحد 17/يناير/2021 - 07:28 م
جانب من لقاء اليوم
جانب من لقاء اليوم
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حسن العمدة
سقط النادي الأهلي في فخ التعادل أمام البنك الأهلي سلبيا في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب المكس بالإسكندرية ضمن منافسات الدوري الممتاز.

كما حسم التعادل الإيجابي 1 - 1 مباراة الإنتاج الحربي سموحة التي أقيمت على ملعب السلام، ضمن منافسات الجولة الثامنة، من مسابقة الدوري الممتاز.

وجاء ترتيب الدوري المصري:

1 - الأهلي 17 نقطة.
2 - الزمالك 16 نقطة.
3 - الجونة 15 نقطة.
4 - بيراميدز 12 نقطة.
5 - المصري 10 نقاط.
6 - إنبي 10 نقاط.
7- مصر المقاصة 10 نقاط.
8- سيراميكا كليوباترا 8 نقاط.
9- البنك الأهلي 8 نقاط.
10- سموحة 8 نقاط.

وبهذه النتيجة يواصل الأهلي صدارة الدوري مؤقتا برصيد 17 نقطة بينما جاء البنك الأهلي فى المركز التاسع برصيد 9 نقاط.

افتتح الإنتاج الحربي التسجيل مبكرا عن طريق مصطفي البدري في الدقيقة 13 من عمر المباراة.

وتعرض الهاني سليمان حارس مرمى سموحة لإصابة قوية في الوجه في الدقيقة 20، بعد تدخل عنيف مع مهاجم الإنتاج الحربي، وغادر ملعب المباراة وحل عمر صلاح بديلا له.

وفي الدقيقة 79 تمكن حسام حسن من إدراك التعادل لسموحة، ليتقاسم الفريقان نقاط المباراة في النهاية.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد سموحة إلى النقطة الثامنة في المركز العاشر بجدول ترتيب الدوري الممتاز، بينما تجمد وصل الإنتاج إلى النقطة الخامسة في المركز الـ 16.

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