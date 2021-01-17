بعد السقوط في فخ التعادل أمام البنك الأهلي.. مشادة كلامية بين محمد الشناوي وحكم اللقاء

وسقط النادي الأهلي في فخ التعادل أمام البنك الأهلي سلبيا في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب المكس بالإسكندرية ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.





وبهذه النتيجة يواصل الأهلي فى صدارة الدوري المصري مؤقتًا برصيد 17 نقطة، بينما جاء البنك الأهلي في المركز التاسع برصيد 9 نقاط.





وبدأ الأهلي اللقاء بهجمة منظمة بعرضية من الجبهة اليسرى عن طريق علي معلول أبعدها مدافع البنك الأهلي في الوقت المناسب قبل رأس حمدي فتحي المواجه تماما للمرمى وأبعد الكرة إلى ركلة ركنية.





وجاءت ركلة ركنية أولى للنادي الأهلي على يسار مرمى البنك الأهلي، نفذت بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء استقبلها وليد سليمان بتسديدة قوية تصدى لها الحارس محمود الزنفلي ببراعة وأنقذ مرماه.





وباغت حمدي فتحي مرمي البنك الأهلي بتسديدة صاروخية من خارج حدود منطقة جزاء البنك الأهلي مرت بشكل قريب للغاية أعلى العارضة العلوية لمرمى الحارس محمود الزنفلي.





وواصل الأهلي الهجوم المتواصل بتسديدة خطيرة عن طريق أليو ديانج من على حدود منطقة جزاء البنك الأهلي مرت إلى جوار القائم الأيسر لمرمى الحارس محمود الزنفلي.





وفي الدقيقة 23، احتسب ركلة ركنية للنادي الأهلي على يسار مرمى البنك الأهلي، نفذت بتمريرة قصيرة لحسين الشحات الذي أرسل كرة عرضية متقنة إلى داخل منطقة الجزاء إرتقى لها المدافع المتقدم بدر بانون برأسية قوية مرت بشكل قريب للغاية إلى جوار القائم الأيسر للحارس محمود الزنفلي.





وأكمل فريق الأهلي مسلسل التسديدات عن طريق محمد مجدي أفشة لاعب النادي الأهلي من على حدود منطقة الجزاء مرت بشكل قريب للغاية إلى جوار القائم الأيسر للمرمى.





وفي الدقيقة 27، تم تنفيذ الركلة الحرة المباشرة للنادي الأهلي عن طريق علي معلول بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء إرتقى لها بدر بانون برأسية رائعة مرت أعلى العارضة العلوية لمرمى الحارس محمود الزنفلي.





وخرج وليد سليمان من المباراة بعد الإصابة التي لحقت به فى الدقيقة 28 ودخول والتر بواليا .





وتوقفت المباراة لإصابة محمد مجدي مصطفى ومحمد حامد شراب لاعبا البنك الأهلي بعد إصطدام قوي بينهما.





وجاءت تسديدة خطيرة عن طريق محمود كهربا من داخل منطقة جزاء البنك الأهلي مرت بشكل قريب إلى جوار القائم الأيسر للمرمى.





وألغي حكم المباراة هدف لنادي الأهلي بعد تدخل تقنية الفار بوجود خطأ عن طريق أيمن أشرف فى الدقيقة 63 .





وأشهر حكم المباراة بطاقة صفراء أولى جاءت من نصيب حمدي فتحي لاعب النادي الأهلي بعد تدخل قوي على محمد بسيوني لاعب البنك الأهلي.





واهدر الاهلي هدف محقق بعد عرضية من الجبهة اليمنى إلى داخل منطقة الجزاء مرت بشكل غريب من أمام أقدام والتر بواليا ومحمد مجدي افشة أمام المرمى تماما.





ودفع موسيماني بـ محمد شريف بدلا من محمد هاني فى الدقيقة 64 .





وسدد أليو ديانج لاعب النادي الأهلي كرة صاروخية مرت بشكل خطير إلى جوار القائم الأيسر لمرمى الحارس محمود الزنفلي.





واشتكى وليد سليمان لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، من الإصابة في العضلة الخلفية خلال عمليات الإحماء قبل مباراة البنك الأهلي.





وخلال عمليات الإحماء اشتكى وليد سليمان من الإصابة في العضلة الخلفية، ليقوم الكونغولي والتر بواليا مهاجم الأهلي بإجراء عمليات الإحماء حال عدم جاهزية سليمان للمشاركة في التشكيل الأساسي للأهلي.





وكان موسيماني أعلن تشكيل الأهلي لمباراة البنك الأهلي وتواجد فيها وليد سليمان ضمن التشكيل الأساسي فيما تواجد بواليا على مقاعد البدلاء.



