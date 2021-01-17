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رياضة

تعادل سلبي بين ليفربول ومانشستر يونايتد في الشوط الأول

الأحد 17/يناير/2021 - 07:22 م
صدى البلد
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إسماعيل محمود
انتهى الشوط الأول من مباراة فريقي ليفربول ومانشستر يونايتد، بالتعادل السلبي بين الفريقين، في قمة الجولة التاسعة عشر لبطولة الدوري الإنجليزي.

أول ربع ساعة شهدت سيطرة بين لاعبي الفريقين على الكرة في وسط الملعب، دون أن يسدد لاعبو الفريقين أي كرة وسط تكتل دفاعي منهما.

حاول بعد ذلك لاعبو ليفربول تسجيل الهدف الأول وأصبحوا أخطر على مرمى دي خيا، وكانت أخطر الفرص عندما مرر ساديو ماني كرة رائعة لفيرمينو الذي سدد الكرة بقوة لكنها ارتطمت بليندولف مدافع مانشستر يونايتد، لترتد محمد صلاح على حدود منطقة الجزاء، لكنه سددها فوق مرمى مانشستر يونايتد في الدقيقة 23.

برونو فيرنانديز كان قريبًا من تسجيل الهدف الأول لـ مانشستر يونايتد، بضربة حرة مباشرة في الدقيقة 33، جاورت مرمى أليسون بيكر بقليل.

كشف الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول، عن تشكيل الريدز لملاقاة مانشستر يونايتد، في قمة الجولة التاسعة عشر لبطولة الدوري الإنجليزي" بريميرليج".

وجاء تشكيل ليفربول لمواجهة مانشستر يونايتد كالآتي:

في حراسة المرمى: أليسون بيكر

خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد - فابينيو  - هندرسون - أندرو روبرتسون

خط الوسط: تياجو ألكانتارا - فينالدوم - شاكيري

خط الهجوم: محمد صلاح - ساديو ماني - روبيرتو فيرمينو


ويحتل مانشستر يونايتد قبل انطلاق المباراة المركز الأول، برصيد 36 نقطة، بينما يحتل ليفربول المركز الثالث برصيد 33 نقطة.

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