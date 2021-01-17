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برلمان

معسكر دائم لمجلس النواب 15 يوما لتقييم أداء الحكومة وجميع الوزراء .. والبداية بوزيري التنمية المحلية والتموين

الأحد 17/يناير/2021 - 07:33 م
مجلس النواب
مجلس النواب
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فريدة محمد - ماجدة بدوي - يوسف سامح
يلقي وزير التنمية المحلية، اللواء محمود شعراوي، بيانًا، أمام مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، غدًا، الإثنين، وذلك لعرض موقف تنفيذ برنامج الحكومة.

كما يلقي الدكتور علي مصيلحي، وزير التموين بيانًا بشأن موقف تنفيذ برنامج الحكومة.

وكان المستشار حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، قد صرح أن اللجنة العامة للمجلس انتهت خلال اجتماعها اليوم، إلى استدعاء رئيس مجلس الوزراء وأعضاء الحكومة، لعرض الموقف التنفيذى لأداء كل وزارة مقارنة بما جاء ببرنامج الحكومة لعام 2020 /2021 الذى سبق عرضه على مجلس النواب.

وأوضح حنفى خلال كلمته بالجلسة العامة للبرلمان، اليوم الأحد، أن هناك عددا من الملاحظات على أداء الحكومة مقارنة بما جاء فى برنامج الحكومة الذى عرض على المجلس.

وأضاف أن مكتب المجلس سيعد جدولا بشأن مواعيد حضور أعضاء الحكومة للمجلس على عدة أيام، بحيث تتضمن حضور وزيرين فى كل جلسة عامة لمناقشتهم وعرض الموقف التنفيذى لأدائهم.

وتابع: كما سيتم إخطار رئيس الوزراء بالجدول الخاصة بالحضور إلى المجلس، مع التنبيه على أن الحضور وجوبى عملًا بحكم المادة136 من الدستور.



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