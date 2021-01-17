انقطاع الإنترنت في مدينة الإنتاج الإعلامي.. وأحمد موسي: هل ده ينفع

قال الإعلامي أحمد موسى، إن مجلس النواب سيقوم بدوره الرقابي خلال الفترة المقبلة لمتابعة الحكومة وكافة المؤسسات، مردفا:" يعني مثلًا أن دلوقتي في مدينة الإنتاج والإنترنت مقطوع هل ده ينفع مفروض أجي القناة بشبكة إنترنت مثلًا؟".





وتابع موسى خلال تقديمه برنامج "علي مسئوليتي"والمذاع عبر قناة "صدى البلد"،:" إنقطاع الإنترنت في مدينة الإنتاج الإعلامي رسالة سلبية يعني شغلك مش عارف تعمله هل ده ينفع ياجماعة".





وفي سياق آخر، قال موسى:" أتساءل أيضا ماذا قدم وزير الدولة للإعلام في المهام المكلف بها؟، وماذا قدمت وزارة الإعلام لخدمة الإعلام والمؤسسات الصحفية؟.









كما نوه الإعلامي أحمد موسى إلى أن اللجنة العامة بمجلس النواب في حالة انعقاد تام لتقييم أداء حكومة الدكتور مصطفي مدبولي.