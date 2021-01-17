سابقة تاريخية للبرلمان.. مجلس النواب في حالة انعقاد دائم لتقييم أداء الحكومة في جميع الملفات ومقارنتها برؤى المستقبل الذي رسمه الرئيس السيسي.. والبداية برئيس الوزراء ووزيري التنمية المحلية والتموين

- معسكر دائم لمجلس النواب 15 يوما لتقييم أداء الحكومة وجميع الوزراء - في حدث تاريخي لأول مرة.. 8 وزراء أمام الحكومة خلال الأسبوع الجاري - البرلمان يرفع حالة الطوارئ لتقييم أداء الحكومة في الفترة من 2018 إلى 2020









في سابقة تاريخية لمجلس النواب، يعقد البرلمان ولجانه جلسات مكثفة لتقييم أداء الحكومة في جميع الملفات ومقارنتها برؤى المستقبل، الذي رسمه الرئيس عبد الفتاح السيسي، ولأول مرة يقوم مجلس النواب بتقييم أداء الحكومة في الفترة من 2018 إلى 2020.





ويشهد مجلس النواب غدا، الإثنين، عرض بيان من رئيس الوزراء، عن موقف تنفيذ الحكومة، كما يشهد البرلمان عرض بيان من وزير التنمية المحلية اللواء محمود شعراوي، عن موقف الوزارة بشأن تنفيذ برنامج الحكومة، وبرنامج وزير التموين والتجارة الداخلية د. على المصيلحي، عن موقف الوزارة بشأن تنفيذ برنامج الحكومة.





ويشهد يوم الثلاثاء بيانًا من وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور خالد عبد الغفار، عن موقف الوزارة بشأن ‏تنفيذ برنامج الحكومة، إضافةً إلى بيان من اسامة هيكل وزير الإعلام وزير الدولة للإعلام عن موقف الوزارة بشأن تنفيذ برنامج الحكومة.





ويشهد يوم الأربعاء المقبل، بيانًا من وزير التربية والتعليم الفني د. طارق شوقي، عن موقف الوزارة بشأن تنفيذ برنامج الحكومة، وأيضا بيانًا من وزيرة التعاون الدولي رانيا المشاط، عن موقف الوزارة بشأن تنفيذ برنامج الحكومة.





بينما يشهد يوم الخميس، بيانًا من د. أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، عن موقف الوزارة بشأن تنفيذ برنامج الحكومة من هشام وزير قطاع الأعمال العام عن موقف الوزارة بشأن تنفيذ برنامج الحكومة.





كانت اللجنة العامة لمجلس النواب، اجتمعت اليوم، الأحد، 17 من يناير 2021 برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس.





واستهل المستشار الدكتور رئيس المجلس الاجتماع بالتهنئة والترحيب بأعضاء اللجنة العامة بوصفه أول اجتماع لهم في دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الثاني.





ونظرت اللجنة أربعة موضوعات على النحو التالي:





الأول: يتعلق بالتشاور حول نشاط المجلس ولجانه بوصفه هيئة تشريعية جديدة وذَكًّر المستشار الدكتور بالمسئولية الملقاة على كاهل مجلس النواب الجديد أمام المواطن وأمام رئيس الجمهورية.





وقدمت اللجنة العامة التحية لمجلس النواب السابق للجهد الكبير الذي قام به في استصدار عدد كبير جدًا من التشريعات في جميع المجالات والتى كان لابد من إعدادها لإصلاح وبناء مستقبل هذا الوطن.





وأكدت اللجنة العامة على أهمية أن تكون لمجلس النواب الجديد رؤى ومستهدفات يعمل على تحقيقها، ليصل إلى ما يريد الوصول إليه، وأن يكون المواطن المصرى في بؤرة اهتمام كل مؤسسات الدولة وعلى الرأس منها مجلس النواب، وذلك من خلال إعمال كافة الآليات البرلمانية المتاحة للمجلس تشريعًا ورقابة.





وناقشت اللجنة وضع ضوابط ومعايير تكفل استمرار المحافظة على اتباع الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وذلك في جلسات المجلس واجتماعات لجانهأكدت اللجنة العامة على أهمية استمرار التنبيه المشدد بضرورة اتباع السادة الأعضاء باللجان النوعية والهيئات البرلمانية لضوابط ومعايير الإجراءات الاحترازية التى يفرضها فيروس كورونا المستجد، خاصة ارتداء الكمامات، والتباعد الاجتماعى قدر الإمكان، وذلك لتقديم النموذج المشرف للبرلماني المسئول، حفاظًا على الصحة العامة، وتقديم النموذج المحتذى للمواطن المصري في ضرورة اتباع الاجراءات الاحترازية في كافة مناحى حياته لتفادي الإصابة بالفيروس.





وناقشت اللجنة التنظيم دخول مرافقي الأعضاء في المجلس نوهت اللجنة العامة بضرورة التخفف قدر الإمكان من اصطحاب الأعضاء مرافقين إلى حرم المجلس، مراعاة لتداعيات فيروس كورونا، وحفاظًا على صحة المرافقين وصحة الأعضاء، ومنع التواجد كثيف العدد داخل المجلس.





نظرت اللجنة العامة ضمن بند ما يستجد من أعمال موضوع التزام الحكومة بتنفيذ البرنامج المقدم منها (مصر تنطلق 2018-2022) والذى حازت به الحكومة على ثقة مجلس النواب طبقًا لما ورد به؛ إعمالًا للمادة 146 من الدستور، والمادة 126 من اللائحة الداخلية، وذلك في ضوء التقرير المقدم منها عن تنفيذ البرنامج في الفترة من 7/2018 حتى 6/2020.





وقد تبين وجود العديد من السلبيات والملاحظات والقصور في تنفيذ البرنامج.





لذا فقد قررت اللجنة العامة استدعاء السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء والوزراء لعرض موقف كل وزارة من تنفيذ البرنامج عملًا بالمادة 136 من الدستور ، والمادتين 26، 27 من اللائحة الداخلية.





على أن يتم ذلك في جلسات عامة متتالية وذلك على النحو الذى سوف يحدده مكتب المجلس، ويخطر به مجلس الوزراء.



