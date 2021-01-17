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توك شو

نشأت الديهي يطالب ببث جلسات مساءلة البرلمان للحكومة على الهواء

الأحد 17/يناير/2021 - 09:20 م
نشأت الديهي
نشأت الديهي
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عادل نصار
قال الإعلامي نشأت الديهي، إن مجلس النواب الجديد يكشر عن أنيابه في أول إطلالة له، وقرر استدعاء الحكومة لمناقشة برنامجها، وهذا يمثل ما كنا نصبو إليه، معقبًا: "بداية جديدة مغايرة مختلفة وقوية ومبشرة للبرلمان المصري".

وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم الأحد، أن الله سبحانه وتعالى يقول: "وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَّهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا ۗ وَلَيَنصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ"، متابعا: لا بد أن نراجع بعض على أرضية وطنية وليس انتقاد من أجل الشو وانما انتقاد على أسس.

وأوضح، أن الإعلام يراقب ويقيم البرلمان، والبرلمان يقيم ويراقب الحكومة، لافتًا إلى أن رئيس الوزراء ووزير التنمية المحلية ووزير التموين سيلقون غدًا بياناتهم أمام البرلمان بشأن تنفيذ برنامج الحكومة، يليهم باقي الوزراء تباعًا.

ودعا "الديهي"، المستشار حنفي الجبالي رئيس البرلمان، إلى بث جلسات مساءلة وتقييم أداء حكومة مصطفى مدبولي خلال الفترة الماضية على الهواء؛ ليعلم المواطنين أن هناك برلمان يراجع الحكومة، معقبًا: "من حق الناس أن تعرف ما يحدث، وهذا سيكون له مردود إيجابي للتأكيد أن الدولة جادة في بناء مؤسسات حقيقية". 

وقال الإعلامي نشأت الديهي، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، اجتمع اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والسيد هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، والسيدة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، والمهندس محمد أحمد مرسي وزير الدولة للإنتاج الحربي، والفريق عبد المنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع؛ لمتابعة المشروع القومي لتصنيع السيارات الكهربائية في مصر.
و
أضاف "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم الأحد، أنه يتم تحويل السيارات العاملة بالوقود للغاز الطبيعي في إطار مبادرة استعد للأخضر، مشددًا على أن الحديث عن البيئة الخضراء والاقتصاد الاخضر والصناعة الخضراء الغير ملوثة للبيئة والنقل الآمن لم يعد اختيار أو رفاهية وبات ملزمًا، مشددًا على أن البيئة أصبحت سؤال إجباري بجميع المشروعات.

وتابع، أن المشروع القومي لتصنيع السيارات الكهربائية مشروع ضخم ينقل مصر من حالة لحالة، مؤكدًا أن هناك نقلة نوعية هائلة في البيئة في مصر.  
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