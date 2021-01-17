في اول يوم .. بايدن يكشف عن تشريع لمنح 11 مليون مهاجر الجنسية الأمريكية

يخطط الرئيس الامريكي المنتخب جو بايدن للكشف عن تشريع في يومه الأول في المكتب البيضاوي من شأنه أن يوفر مسارًا قانونيًا لمنح الجنسية لما يقدر بنحو 11 مليون مهاجر.





قال أربعة أشخاص أطلعوا على خطط بايدن لوكالة أسوشيتيد برس إن الإجراء من بين أولوياته القصوى خلال أيامه الأولى في البيت الأبيض ، إلى جانب السيطرة على جائحة فيروس كورونا وتجديد الاقتصاد الأمريكي.





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شن بايدن حملة لإنشاء مسار قانوني للحصول على الجنسية للمهاجرين غير المسجلين خلال الدورة الرئاسية لعام 2020.





وقال بايدن على موقع حملته على الإنترنت "إنه لفشل أخلاقي وعار وطني أن يغرق أب وابنته في البحث عن شواطئنا ، عندما يتم حبس الأطفال في مراكز احتجاز مكتظة وتسعى الحكومة إلى إبقائهم هناك إلى أجل غير مسمى، عندما تجادل حكومتنا في المحكمة ضد إعطاء هؤلاء الأطفال فرش الأسنان والصابون، وعندما يستخدم الرئيس ترامب فصل الأسرة كسلاح ضد الأمهات والآباء والأطفال اليائسين الذين يبحثون عن الأمان وحياة أفضل، وعندما يهدد بشن غارات واسعة النطاق من شأنها أن تفكك العائلات التي كانت في هذا البلد منذ سنوات وتستهدف الأشخاص في مواقع حساسة مثل المستشفيات والمدارس، وعندما يموت الأطفال أثناء الاحتجاز بسبب نقص الرعاية المناسبة".



