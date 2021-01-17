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أخبار العالم

في اول يوم .. بايدن يكشف عن تشريع لمنح 11 مليون مهاجر الجنسية الأمريكية

الأحد 17/يناير/2021 - 09:51 م
على صالح
يخطط الرئيس الامريكي المنتخب جو بايدن للكشف عن تشريع في يومه الأول في المكتب البيضاوي من شأنه أن يوفر مسارًا قانونيًا لمنح الجنسية لما يقدر بنحو 11 مليون مهاجر.

قال أربعة أشخاص أطلعوا على خطط بايدن لوكالة أسوشيتيد برس إن الإجراء من بين أولوياته القصوى خلال أيامه الأولى في البيت الأبيض ، إلى جانب السيطرة على جائحة فيروس كورونا وتجديد الاقتصاد الأمريكي.


شن بايدن حملة لإنشاء مسار قانوني للحصول على الجنسية للمهاجرين غير المسجلين خلال الدورة الرئاسية لعام 2020.

وقال بايدن على موقع حملته على الإنترنت "إنه لفشل أخلاقي وعار وطني أن يغرق أب وابنته في البحث عن شواطئنا، عندما يتم حبس الأطفال في مراكز احتجاز مكتظة وتسعى الحكومة إلى إبقائهم هناك إلى أجل غير مسمى، عندما تجادل حكومتنا في المحكمة ضد إعطاء هؤلاء الأطفال فرش الأسنان والصابون، وعندما يستخدم الرئيس ترامب فصل الأسرة كسلاح ضد الأمهات والآباء والأطفال اليائسين الذين يبحثون عن الأمان وحياة أفضل، وعندما يهدد بشن غارات واسعة النطاق من شأنها أن تفكك العائلات التي كانت في هذا البلد منذ سنوات وتستهدف الأشخاص في مواقع حساسة مثل المستشفيات والمدارس، وعندما يموت الأطفال أثناء الاحتجاز بسبب نقص الرعاية المناسبة".

اتخذ الرئيس ترامب نهجًا متشددًا تجاه قضايا الهجرة خلال الفترة التي قضاها في المكتب البيضاوي، حيث رفع دعوى قضائية لإنهاء إجراءات حماية حقبة أوباما للمهاجرين الشباب التي قدمها آباؤهم إلى الولايات المتحدة ووعد بـ "بناء جدار" على طول الحدود الجنوبية الغربية لإبطاء الهجرة غير الشرعية.

وكانت رحلته إلى الحدود الجنوبية هي أحدث ظهور علني لـ ترامب، وفقا لرصد صحيفة "ذا هيل" الأمريكية

وعلقت ماريلينا هينكابي، رئيسة مركز قانون الهجرة الوطني، لوكالة أسوشيتد برس، قائلة "هذا يمثل حقًا تحولًا تاريخيًا من أجندة ترامب المناهضة للمهاجرين التي تقر بأن جميع المهاجرين غير الشرعيين الموجودين حاليًا في الولايات المتحدة يجب أن يوضعوا على طريق المواطنة"

 
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