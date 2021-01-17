وزير الدفاع السوداني: إثيوبيا تحشد قوات عسكرية على الحدود

قال يسن إبراهيم يسن عبد الهادى وزير الدفاع السوداني، إن إثيوبيا تحشد قوات عسكرية على الحدود في مواقع مواجهة لمواقع انتشار الجيش السوداني.





وأضاف أن مجلس قيادة الجيش يطالب القوات الإثيوبية بسحب قواتها من الحدود، بعدما أعلن تعزيز الوحدات البرية والجوية.





وقال الجيش السوداني في بيان له: "نطالب إثيوبيا بسحب قواتها فيما تبقى من مواقع لا زالت تحتلها تجنبا لمزيد من التصعيد".





ويوم الجمعة الماضي، اعتبر المتحدث باسم مجلس السيادة في السودان محمد الفكي سليمان أن منطقة الفشقة سودانية، مطالبا إثيوبيا بالانسحاب من نقطتين على الحدود بين البلدين.





قال سليمان: "لا نقوم بهذه الحرب وكالة عن أحد وهذه أكاذيب محضة.. لم نتخذ قرارا بالحرب، ولكن من حقنا الانفتاح حتى آخر نقطة حدودية داخل أراضي السودان".





وأضاف: "نستطيع أن نخوض حربا، لكن الأولوية للحل السياسي وقرار الانفتاح شرقا تم بموافقة مجلس الأمن والدفاع بكامل عضويته".



