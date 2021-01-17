مدير "تكافل وكرامة" يزف بشرى سارة للمستفيدين.. فيديو

قال الدكتور ياسر عبدالسلام، مدير العمليات الميدانية ببرنامج تكافل وكرامة، بوزارة التضامن الاجتماعي، إن صرف المساعدات النقدية لمستفيدي تكافل وكرامة عن شهر يناير مستمر.





وأضاف "عبدالسلام"، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن الصرف لعملاء كرامة على مستوي الجمهورية من خلال جميع مكاتب البريد، موضحا أن الصرف مستمر لكرامة يومي الأحد والإثنين علي مدار شهر كامل.





وأشار إلي أن إجمالي عدد المستهدفين من الصرف لعملاء تكافل وكرامة مليون و239 ألف مستفيد بتكلفة شهرية تصل إلي 556 مليونا و943 ألف جنيه.





وأكد مدير العمليات الميدانية ببرنامج تكافل وكرامة، بوزارة التضامن الاجتماعي، أن الصرف متاح لجميع العملاء من أي مكتب بريد علي مستوي الجمهورية، معقبا: «على المستفيدين التوجه لأي مكتب بريد لا يوجد فيه تكدس وازدحام، والصرف متاح من أي مكتب بريد».