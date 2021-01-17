وكيل الأزهر يتفقد مدينة البعوث الإسلامية ويستمع لشكاوى الطلاب الوافدين

أجري مساء اليوم، الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر الشريف، جولة تفقدية بمدينة البعوث الإسلامية ( طلاب - طالبات ) للوقوف على مختلف الجوانب التي تصب في مصلحة الطلاب الوافدين واستمع إلى مطالبهم .





رافق وكيل الأزهر خلال الجولة، رئيس قطاع مكتب فضيلة الإمام والأمين العام للمجلس الأعلى للأزهر وقيادات قطاع مدن البعوث الإسلامية.





من ناحية أخرى، استقبلت، الدكتورة نهلة الصعيدي، رئيس مركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين والأجانب وعميد كلية العلوم الإسلامية الأزهرية للطلاب الوافدين، القنصل "بكاريه مايغا" قنصل سفارة بوركينا بالقاهرة ومسؤول عن الشئون القنصلية، والسكرتير الأول للسفير، والوفد المرافق له.





وقالت الصعيدي خلال استقبالها القنصل البوركيني ، إن المركز يسعى دائمًا لتقديم كل سبل الدعم والرعاية للطلاب من دولة بوركينا فاسو، وتذليل كافة الصعاب التي قد تعوق دراستهم؛ وتقديم أفضل البرامج التعليمية، لتخريج سفراء للأزهر ملمين بعلوم الدين والدنيا.





كما أشادت بمستوى الطلاب المتميز من دولة بوركينافاسو، وسرعة إجادتهم للغة العربية الفصحى، بجانب تفوقهم في كافة المجالات العلمية والثقافية، والفنية.





وأكدت نهلة الصعيدي أن المركز ومؤسسات الأزهر الشريف، على استعداد دائم لتعزيز العلاقات مع مختلف دول القارة الأفريقية، ومساندتها في مواجهة الأفكار المتطرفة ونشر المنهج الأزهري الوسطي المعتدل.



