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الصحة: اللقاح ليس حلا سحريا ولم يحل أزمة كورونا

الأحد 17/يناير/2021 - 11:36 م
صدى البلد
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إسراء صبري
قالت نهى عاصم، مستشارة وزارة الصحة للأبحاث، إن الفئات الأكثر عرضة للإصابة والأكثر تأثرا بالإصابة هم الأولى باللقاح، معقبة "اللقاح مش حل سحري، ومش هيقدر يحل أزمة كورونا، ولازم نلتزم بالإجراءات".

وأضافت "عاصم"، خلال مداخلتها الهاتفية ببرنامج "مساء دي إم سي" المذاع على قناة "دي إم سي"، أن الموقع الإلكتروني جاهز للتسجيل ولكن في انتظار استكمال باقي الكميات المستوردة وتجهيز المراكز من أجل بدء عمليات التطعيم، مشيرة إلى أن فور التسجيل سيصل للمسجل رسالة تحتوي على المكان والميعاد المخصص.

وتابعت "هناك أولويات داخل الفرق الطبية وفقا لكبار السن وأصحاب الأمراض بينهم"، مشددة على أن الموقع سيستقبل الطلبات فور الانتهاء من كل التجهيزات الخاصة باللقاحات.

وأشارت إلى أن المشاكل الصحية الخاصة بكورونا أصبحت أقل بكثير، وذلك نتيجة المعرفة الكاملة بالفيروس وطبيعته.

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