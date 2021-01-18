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أخبار البلد

يقوض حل الدولتين.. مصر تدين مصادقة إسرائيل على إنشاء 780 مستوطنة في الضفة الغربية

الإثنين 18/يناير/2021 - 12:07 ص
مستوطنات إسرائيلية
مستوطنات إسرائيلية على الأراضي الفلسطينية
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محمد وديع
دانت وزارة الخارجية برئاسة سامح شكري أمس، الأحد، مصادقة السلطات الإسرائيلية على مشروع إنشاء ٧٨٠ وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية المُحتلة باعتباره انتهاكًا جديدًا لمقررات الشرعية الدولية.

وأعاد السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، التأكيد على رفض مصر التام لاستمرار الأنشطة الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك بالقدس الشرقية، وأهمية الوقف الكامل لها. 

وأعرب عن قلق مصر مما تمثله هذه الأنشطة من تقويض لإمكانية تحقيق حل الدولتين، فضلًا عما تفرضه من تحديات أمام المساعي الحثيثة المبذولة حاليًا بهدف دفع عملية السلام واستئناف المسار التفاوضي بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.

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