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رياضة

نتائج مباريات اليوم الخامس في مونديال كرة اليد «مصر 2021»

الإثنين 18/يناير/2021 - 01:42 ص
صدى البلد
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أحمد هاني
انتهت مباريات اليوم الخامس من النسخة رقم 27 لبطولة العالم لكرة اليد للرجال، التي تستضيفها مصر حتى 31 يناير الجاري.

أقيمت اليوم الأحد 7 مباريات، بعد إلغاء لقاء كاب فيردي وألمانيا، جاءت نتائجها كالتالي:

- قطر  31 - اليابان 29 

- أنجولا 20 × كرواتيا 28
- الأرجنتين24  × البحرين 21

- كاب فيردي 0 - ألمانيا 10
- تونس 32 - البرازيل 32

- بولندا 26 - إسبانيا 27

- المجر  44-  أوروجواي 18

- الكونغو الديمقراطية 19 -  الدنمارك 39

وتستضيف مصر النسخة 27 من بطولة كأس العالم لكرة اليد رجال بمشاركة ‏32 منتخبا لأول مرة في تاريخ البطولة، حيث تمت زيادة عدد المنتخبات، حيث كان يشارك بالبطولة 24 منتخبا فقط على مدار السنوات الماضية.

وتقام البطولة على 4 صالات هي، الصالة الرئيسية باستاد القاهرة، وصالة العاصمة الإدارية الجديدة، وصالة برج العرب، وصالة الدكتور حسن مصطفى بمدينة 6 أكتوبر.
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