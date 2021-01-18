نتائج مباريات اليوم الخامس في مونديال كرة اليد «مصر 2021»

انتهت مباريات اليوم الخامس من النسخة رقم 27 لبطولة العالم لكرة اليد للرجال، التي تستضيفها مصر حتى 31 يناير الجاري.
أقيمت اليوم الأحد 7 مباريات، بعد إلغاء لقاء كاب فيردي وألمانيا، جاءت نتائجها كالتالي:
- قطر 31 - اليابان 29
- أنجولا 20 × كرواتيا 28
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- الأرجنتين24 × البحرين 21
- كاب فيردي 0 - ألمانيا 10
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- تونس 32 - البرازيل 32
- بولندا 26 - إسبانيا 27
- المجر 44- أوروجواي 18
- الكونغو الديمقراطية 19 - الدنمارك 39
وتستضيف مصر النسخة 27 من بطولة كأس العالم لكرة اليد رجال بمشاركة 32 منتخبا لأول مرة في تاريخ البطولة، حيث تمت زيادة عدد المنتخبات، حيث كان يشارك بالبطولة 24 منتخبا فقط على مدار السنوات الماضية.
وتقام البطولة على 4 صالات هي، الصالة الرئيسية باستاد القاهرة، وصالة العاصمة الإدارية الجديدة، وصالة برج العرب، وصالة الدكتور حسن مصطفى بمدينة 6 أكتوبر.