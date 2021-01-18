والركاب بداخلها.. نمر عملاق يسحب سيارة وزنها 2 طن بـ أنيابه.. فيديو





تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع الفيديو المخيف للحظة هجوم النمر البنغالي على سيارة جيب مخصصة لرحلات السفاري وتمكن بالفعل من جرها.





يظهر النمر في المقطع المصور داخل حديقة «بانرجاتا» وهو يحاول جر السيارة بيديه وعندما لم يتمكن من ذلك، استخدم أسنانه وأنيابه لسحب السيارة التي يقرب وزنها من 2 طن.





أصاب الذهول الركاب الأربعة في السيارة وركاب آخرين في سيارة أخرى مجاورة، عندما استمر النمر العملاق بالفعل في جر السيارة وسحبها رغم ما تحمله من ركاب فوق وزنها.





وفي الفيديو يظهر صوت امرأة تعبر عن خوفها مما يجري، في حين لم يتحرك السائق بسرعة خشية تعريض الحيوان للأذى.





لحظات مرعبة عاشها زوار حديقة حيوان بنغالية، عندما هاجم نمر شرس سيارة جيب وزنها يقرب من 2 طن وقام بسحبها للخلف باستخدام أسنانه.