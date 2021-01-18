في ذكرى ميلاد صلاح ذو الفقار.. أبرز التفاصيل عن حياته

تحل اليوم الأثنين الموافق 18 يناير، ذكرى عيد ميلاد الفنان الراحل صلاح ذو الفقار، والذي قدم العديد من الأعمال الفنية الناجحة على مدار مشواره الفني الحافل.
يعد صلاح ذو الفقار، واحدًا من أهم الفنانين الذين أثروا السينما المصرية بعدد من الأفلام المهمة مثل "أغلى من حياتى" و"مراتى مدير عام" و"الطاوس" و"الوحل".
تزوج صلاح ذو الفقار، 4 مرات، كانت الزيجة الأولى له من السيدة نفيسة بهجت، من رائدات العمل الاجتماعى وهي ابنة محمود بك بهجت، وكانت تربطهما علاقة قرابة وتزوجها عام 1947 وهي أم أبنائه أحمد، ومنى المحامية، ورغم أنه تزوج عليها وانفصلا شكليًا إلا أنه لم يطلقها لأنها أم أولاده إلى أن توفيت.
وزوجة صلاح ذو الفقار الثانية كانت من الوسط الفني، وهي الفنانة زهرة العلا، وقد عاشا معًا قصة غرام وزواج دامت 18 شهرا، ولكنها انتهت بالطلاق ولم ينجب منها.