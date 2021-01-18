بعد زيارة روتينية لطبيب أسنان.. أم تكتشف إصابة نجلها بنوع نادر من سرطان الدم

يصارع مراهق في الـ16 من عمره الموت على جهاز التنفس الصناعي بعد أن أدت زيارة روتينية لطبيب الأسنان إلى تشخيص إصابته بنوع نادر من سرطان الدم





وتحدثت والدته "سارا أبفولد" عن تفاصيل اكتشافها إصابة "كيران" بالمرض الخبيث في تصريحات لوسائل إعلام بريطانية، حيث أوضحت أنها اعتقدت في البداية بعد ملاحظتها فقدانه الشهية أنه يتبع حمية غذائية خاصة وأنه سبق أن أخبرها بشأن رغبته في التخلص من وزنه الزائد، لكن بعد أن بدأ يعاني من آلام صداع متكررة اتصلت بالرقم المخصص للحالات الطبية العاجلة التابع لهيئة الخدمات الصحية بالبلاد، وأخبرها متلقي استفسارها بأنه من المحتمل أن نجلها يعاني من عدوى فيروسية.









وفي أعقاب ذلك بدأ "كيران" يشكو من آلام في فمه، لذا حجزت موعدًا لدى طبيب أسنان، وصُدمت الأم عندما أخبرها الطبيب بضرورة نقله إلى مستشفى في الحال؛ وبعد ساعات تم تشخيص إصابته بمرض السرطان، وقرر الأطباء بدء العلاج الكيماوي بعد وضعه على جهاز التنفس الصناعي.





يذكر أن الصبي المراهق يعاني في الأساس من التوحد ومن متلازمة آسبرجر، والتي تؤثر على القدرة اللغوية والحركية.









ووصفت "سارا أبفولد" ذات الـ44 عامًا لحظات تلقيها هذا التشخيص بأنه كانت بمثابة صدمة تامة حلت بها دون سابق إنذار، وقد واجهت صعوبة في توضيح مدى خطورة الحالة لنجلها بسبب إصابته بالتوحد ومواجهتها صعوبة في بعض الأحيان في التواصل معه.



