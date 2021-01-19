لحظة مؤثرة.. شاهد عريس ينفجر في البكاء ليلة زفافه في السعودية.. صور

بكاء العروس والمشاعر المرهفة من المشاهد الشائعة التي عادة ما نراها في حفلات الزفاف، لكن تخيل العريس يبكي هو الأمر الذي نادرًا ما نراه، فقد انفجر عريس هندي في البكاء خلال حفل زفافه في مشهد مؤثر، بعدما فرقه فيروس كورونا عن عائلته.

العريس «محمد عماد علي» شاب ينحدر من سانتوشناجار في حيدر أباد ويعمل في جدة بالمملكة العربية السعودية، لم يستطع تمالك نفسه وانفجر فجأة في البكاء بمجرد أن بدأ في التحدث مع والده عبر مكالمة فيديو بعد عقد نكاحه مباشرة.





رسمت لحظة بكاء المهندس الشاب وهو يرتدي الشرواني باللون الذهبي والمطرز (زي بلاده الرسمي) ويتحدث إلى والده بشوق متمنيًا لو كان بجانبه في مثل تلك اللحظة خلال زواجه يوم الخميس، مشهدًا عاطفيًا مؤثرا.





قبل انتشار فيروس كورونا، بدأ الأب في الاستعداد لإقامة حفل زفاف كبير لابنه بمدينة جدة في شهر مارس من العام الماضي، حيث يعيش العديد من أقاربه.





وبالفعل حصل العريس على تأشيرات زيارة لوالديه، وبحسب ما ورد كان من المقرر أن يسافروا إلى المملكة العربية السعودية، ولكن قبل رحلتهم بأيام، فرضت المملكة الإغلاق نتيجة تفشي كورونا.





ولكن في غضون أسبوع، تغيرت الأمور كثيرًا، فخططهم لعقد الزفاف تعقدت بشكل ميئوس منه في جائحة لم يظهر أي علامات على انتهائها، وتم تأجيل حفل الزفاف.





وفي فترة ما بعد الإغلاق، لم يتمكن والدا العريس من القدوم إلى المملكة العربية السعودية ولم يكن العريس قادرًا على السفر إلى وطنه لأسباب مختلفة.





وأخيرًا، قررت العائلتان إقامة حفل الزفاف دون حضور والدي العريس، وهو ما جعل العريس يتألم بمجرد أن تخيل غربته عن والديه في لحظة العمر.