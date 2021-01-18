ضحك هستيري على زوجها.. لقطة عفوية للأميرة ديانا خلال جولة ملكية

انتشرت على الإنترنت في الآونة الأخيرة لقطات أرشيفية للأميرة الراحلة "ديانا" تعود إلى عام 1985 شوهدت فيها وقد انتابتها نوبة ضحك هستيرية عند رؤية ولي العهد البريطاني وزوجها آنذاك الأمير "تشارلز" مرتديًا خوذة واقية خلال جولة رسمية لممثلي العائلة المالكة البريطانية في أستراليا.





وأفادت تقارير إعلام بريطانية بأن الفيديو القصير الذي وثق الضحك الهستيري للأميرة "ديانا" مأخوذ من تقرير إخباري حول رحلة الزوجين إلى أستراليا منذ 36 عامًا، والتي كانت بمناسبة الاحتفال بالذكرى السنوية الـ150 لولاية "فيكتوريا" الواقعة جنوب شرق البلاد.









وشمل برنامج الجولة الملكية التي استمرت لأسبوعين زيارة الأميرة "ديانا" وولي العهد البريطاني لمشروع أشير إليه باسم "مصهر ألكوا للألومنيوم" بمدينة "بورتلاند" إحدى مدن الولاية الأسترالية.





وكانت تلك هي الجولة الرسمية الثانية للأميرة الراحلة في أستراليا، والتي قامت بها بعد عامين من زيارتها الأولى، وفي عام 1988 زارتها للمرة الثالثة برفقة ولي العهد البريطاني أيضًا لكن تلك المرة كانت للاحتفال بمرور مائتي عام على وصول أول أسطول من السفن البريطانية إلى مدينة "سيدني"، التي توصف بكونها أكبر وأقدم مدينة بأستراليا.









يذكر أن الأميرة الراحلة تزوجت من الأمير "تشارلز" في عام 1981، ووقع الطلاق بينهما عام 1996.





وكما يتبين في الفيديو المرفق، فإن الأميرة "ديانا" شرعت في الضحك بعد رؤيتها للأمير "تشارلز" مرتديًا الخوذة الواقية، لكنها سرعان ما غطت فمها محاولة كتم ضحكاتها، وفي تلك اللحظات وأثناء إلقاء الأمير التحية على العمال المتواجدين في الموقع طرح سؤالًا ساخرًا: "هل تضحك زوجاتكم عليكم دائمًا عندما ترتدون الخوذة؟".



