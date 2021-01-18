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أخبار العالم

انخفاض في درجات الحرارة وغيوم .. توقعات طقس السعودية اليوم

الإثنين 18/يناير/2021 - 08:52 ص
طقس غائم في السعودية
طقس غائم في السعودية
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شيماء مصطفى
توقّع المركز الوطني للأرصاد بالمملكة العربية السعودية،  اليوم الاثنين، نشاطًا للرياح السطحية على منطقتَي المدينة المنورة ومكة المكرمة.

ووفقًا لصحيفة "سبق" السعودية، قال المركز في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، إنه من المتوقع أن يطرأ انخفاضٌ في درجات الحرارة، وسماءٌ غائمة جزئيًا على المناطق الشمالية والشمالية الغربية والوسطى للمملكة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر تكون شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 18 - 45 كم/ ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين يصل إلى مترين ونصف على الجزء الأوسط، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 38 - 16 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.
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